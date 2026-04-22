Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позиция на ръководството на Районната избирателна комисия в 16-и многомандатен избирателен район Пловдив:
Ръководството на Районната избирателна комисия на 16 МИР Пловдив град изразява публичната си позиция в защита на колегата ни Антон Вътов, който според думите му е подложен на недопустим психологически натиск от страна на г-жа Минка Сърнешка - директор на регионалния офис на Спортния тотализатор в Пловдив, да напусне доброволно работата си в същата структурата единствено поради участието му като подпомагащ дейността на РИК-16 сътрудник в изборната нощ на 19.04.2026 г.
Ние считаме, че това представлява необоснован тормоз на работното място и трудова дискриминация, която трябва да бъде преустановена незабавно. Извън всякакви политически пристрастия, ние категорично осъждаме всички опити да бъде подлаган на натиск всеки, който на законово основание е взел участие в подпомагане работата на РИК-16, без да заема политическа квота и единствено въз основа на лични професионални качества, доказани и признати от колегите през годините.
Антон Вътов е дългогодишен и изключително опитен член на РИК-16, като оказаната ни от него помощ в изборната нощ беше безценна!
С уважение: Калоян Сухоруков - Председател
Кристиан Гьошев- Секретар
Йордан Ангелов- Зам.-председател
Тодор Кръстев - Зам.-председател
Станислав Мишев - Зам.-председател
Владислав Вълчев- Зам.-председател
