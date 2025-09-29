ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Пловдив разплита катастрофа със загинали. Обвиняемият твърди, че пътничка е ударила волана
Случаят е от 4 януари тази година, подсъдимият Илиян Иванов тръгва от село Старо Железаре към Пловдив с приятели, за да закупи авточасти.
След потеглянето им получава съобщение от приятелката си Христина Захариева. Тя настоява да я вземе, в противен случай ще се разделят.
Христина се качва на предната седалка. По пътя между двамата започва напрегнат разговор.
"Удари ме с телефона й по дясната ръка. Инстинктивно реших да се предпазя, държах си ръката горе и започнах да шофирам с една ръка. Тя ме удряше с ръце и избута с дясната си ръка и волана. И аз излязох от пътя. После ударих колата. Нямах време за реакция да натисна спирачки", каза през май.
От своя страна Захариева казва, че не помни нищо от инцидента и отхвърля думите, че тя е бутнала волана. В залата днес бе изслушана автотехническата експертиза.
От нея става ясно, че в момента на удара Иванов се е движил с 99 км/ч при ограничение 90 км/ч.
Според него причината за рязкото отклоняване от пътя може да се случи единствено при внезапна технически повреда, но никой от свидетели не говори за такова нещо.
"В момента на удара е имало движение от отляво надясно. Водачът е опитал да върне автомобила в лентата си, което е довело до преобръщането - показано и при компютърната симулация. За да бъде избегнат ударът, другият автомобил е трябвало да спре 14 метра по-рано, което означава скорост около 45 км/ч, за да има време Иванов да се прибере в лентата".
В залата спомените си разказа и свидетелят Йордан Спилков, който се е движил с автомобила си по същия маршрут. Той описва, че се е включил в дълга колона от автомобили, движещи се със скорост около 70–80 км/ч в посока Пловдив.
Малко преди мястото на катастрофата той забелязва кола, която преминава покрай колоната с много висока скорост. По негови преценка около 120 км/ч.
"Боже господи, къде отива тази кола при тази колона? Учудих се. След 15 секунди видях дим и помислих, че нещо се е запалило в канавката. Колоната спря, чух сирени, слязох и тръгнах напред, за да видя какво става. Видях обърната кола, гумите ѝ и много дим. Не стигнах до тях, направих обратен завой и се прибрах“.
Свидетелят не можа да конкретизира цвета на колата или модела. Процесът продължава на 17 ноември от 13:30 часа. Очакват се разпитите на няколко свидетели и допълнението на автотехническата експертиза.
