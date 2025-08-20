ИЗПРАТИ НОВИНА
Свидетел на ПТП със загинали: Рязко зави, последва удар и се обърна по таван
Автор: Диана Бикова 15:30Коментари (1)263
© Plovdiv24.bg
"Черният автомобил се движеше пред мен в дясната лента. Изведнъж зави наляво, последва силен удар, автомобилът се завъртя и се обърна по таван. Аз спрях, пуснах аварийните. Колоната спря зад нас" - това разказа очевидец на тежката катастрофа на карловския път в участъка между Калояново и Граф Игнатиево. При нея загинаха двама души, а други трима получиха различни травми, предава Plovdiv24.bg

Пътният инцидент стана на 4 януари 2025 г. Зад волана на БМВ-то е бил 19-годишният Илиян Иванов. В съдебната зала днес очевидецът разказа, че пътят бил сух. Движел се с около 80-90 км/ч., когато немската кола го застигнала и изпреварила рязко. Продължила пътя си плътно вдясно, но после внезапно завила наляво. По думите му, чул силен удар, но не видял друга ударена кола. След катастрофата линейката дошла доста бързо. 

Двама от призовани свидетели по това дело няма да бъдат разпитвани, а към материалите ще бъдат приобщени показанията им от досъдебното производство. За следващото заседание на 29 септември са призовани неявилите се днес свидетели, както и вещото лице, изготвило автотехническата експертиза. 

Адвокатът на обвиняемия - Делчо Джубелиев, поиска изменение на мярката му за неотклонение. Представи медицинско изследване на подзащитния си, според което е в недобро здравословно състояние. Илиян Иванов се оплаквал от болки в гърба и кръста и затворническата лечебница му издала направление за скенер, заради съмнения за увреждане на гръбначния стълб. Предписана му била терапия в дома.

Изследването било направено в понеделник, 18 август, и администрацията на затвора все още не била взела отношение заради вътрешни проблеми с отстраняването на охраната във връзка с наркотични вещества. Преди това обвиняемият не е можел да ходи на лекар поради отстраняване и арестуване на лекарката, която в последствие била възстановена. 

Защитникът изтъкна, че същият съдебен състав наскоро е постановил мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 5000 лева, която е внесена. В последния ден за обжалване и протест пред по-горна инстанция прокуратурата е внесла протест и Апелативният съд е изменил мястата на "задържане под стража". Според адвокат Джубелиев, в момента подсъдимият търпи две мерки - внесена гаранция и "задържане под стража". 

"Искам да ви помоля за по-лека мярка" - каза самият Илиян Иванов. 

Прокурорът се възпротиви с аргумент, че съдопроизводството е по повод 2 починали лица и ранени с множество травми. Наказанието за това престъпление е от 10 до 20 години лишаване от свобода. Изтъкна, че има опасност Иванов да се укрие и да избегне процеса, тъй като е живял дълго време извън България. 

Съдът след съвещание потвърди мярката "задържане под стража". Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок.


