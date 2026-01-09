Ефективна присъда разплака шофьора, убил двама на пътя Пловдив – Карлово

© Plovdiv24.bg Илиян Иванов, който в началото на 2025 година причини тежкото пътнотранспортно произшествие на пътя Пловдив – Карлово, при което загинаха двама души, получи ефективна присъда, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Младият мъж се яви за последен път пред Окръжния съд, за да чуе решението на магистратите.



Той получи присъда в размер 5 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Книжката на младежа ще бъде отнета за същия период от време. mриспада се времето, в което момчето е бил в ареста. Той трябва да заплати разноските по делото. След като чу присъдата си, Иванов не можа да скрие сълзите си.



Инцидентът е от 4 януари. Иванов пътувал от село Старо Железаре към Пловдив заедно с приятели, за да закупят авточасти. Малко след потеглянето получил съобщение от приятелката си Христина Захариева, която настояла да я вземе, като поставила ултиматум за раздяла. Захариева се качила на предната седалка, а по време на пътуването между двамата възникнал напрегнат спор.



По време на съдебния процес Захариева заяви, че не помни нищо от самия инцидент и отрече да е бутала волана. В днешното заседание беше представена допълнителна автотехническа експертиза, назначена на предходно заседание.



По време на пледоарията си представителят на държавното обвинение заявиха, че фактическата обстановка е изяснена подробно и че спор съществува само по едно обстоятелство – как автомобилът е напуснал лентата си и е навлязъл в насрещното движение. Според обвинението, в първоначалните обяснения, дадени непосредствено след катастрофата, нито подсъдимият, нито Захариева са твърдели, че тя е въздействала върху волана. Тази версия се появила няколко дни по-късно, но пътниците в автомобила били противоречили в спомените си.



Иванов е проявил безотговорно поведение като водач, а като млад шофьор е трябвало да бъде още по-внимателен.



Държавното обвинение поиска наказание от 12 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 15 години.



От страна на защитата адвокат Джубелиев заяви, че още на 5 януари подсъдимият и пострадалата са разпитани в болницата и тогава Иванов е споменал за въздействие от страна на Захариева.



Адвокатът настоя за преквалифициране на обвинението, като подчерта, че Иванов няма отегчаващи вината обстоятелства, има здравословни проблеми и тежко психическо състояние. Защитата поиска условна присъда или значително по-леко наказание.



В последната си дума Илиян Иванов заяви:



"Съжалявам изключително много. Не съм искал да се случи това. Ако тя не беше бутнала волана, това нямаше да стане. Поднасям съболезнованията си на близките на загиналите. Моля за условна присъда.“



Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.