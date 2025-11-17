© Plovdiv24.bg Има външна намеса спрямо волана на водача Илиян Иванов, който в началото на този година предизвика тежко пътнотранспортно произшествие на пътя Пловдив - Карлово, при което загинаха двама души, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Вещото лице Мутафчиев трябваше да изясни дали пътничката, седяща до подсъдимия, Христина Захариева има вина за настъпилата катастрофа.



Случаят е от 4 януари тази година, подсъдимият Илиян Иванов тръгва от село Старо Железаре към Пловдив с приятели, за да закупи авточасти.



След потеглянето получава съобщение от приятелката си Христина Захариева. Тя настоява да я вземе, в противен случай ще се разделят.



Христина се качва на предната седалка. По пътя между двамата започва напрегнат разговор.



"Удари ме с телефона си по дясната ръка. Инстинктивно реших да се предпазя, държах си ръката горе и започнах да шофирам с една ръка. Тя ме удряше с ръце и избута с дясната си ръка и волана. И аз излязох от пътя. После ударих колата. Нямах време за реакция да натисна спирачки", каза през май.



От своя страна Захариева казва, че не помни нищо от инцидента и отхвърля думите, че тя е бутнала волана. В залата днес бе огласена допълнителната автотехническата експертиза, назначена на предходото заседание.



Вещото лице, което я е изготвило, обясни, че е разгледал два механизма. Първият е, когато воланът е бил избутан от пътничката, а вторият, ако бил дръпнат.



При дърпане на кормилото е възможно водачът инстинктивно да е отклонил вляво, за да се върне в платното за движение. По думите на експерта момчето не е имало осъзната реакция, ако това се е случило. Той е действал инстинктивно.



Ако се касае за избутване, то то е било рязко и по тази причина колата е отишла бързо в лявата лента. По думите му шофьорът трябва да реагира на това.



"Ако водачът и пътничката са се борили за волана, не мога да кажа какво може да се случи. Зависи от много субективни неща - кой как се държи и какво се случва в колата. Свидетели твърдят, че той е бил удрян с телефон по ръцете и главата. Може да е имало момент на примижаване или пък на затворени очи. Има много неизвестни. Моята цел беше да разбера дали автомобилът може да има такова поведение и при тези условия е възможно. "



Съдът и представителят на прокуратурата назначиха още допълнителни въпроси по изготвените експертизи, което наложи делото да бъде отложено за 9 януари. Очаква се тогава подсъдимият Иванов да чуе присъдата си.



