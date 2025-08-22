ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Съдът остави в ареста Ивелин Цветанов, сочен за убиец на полицейската съпруга от Първомай
Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.
Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания.
Днес в съдебната зала той заяви пред съдията:
От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не получих. Когато повдигнах темата, полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: Ще ви се случат неща, които да не описвам сега. Притеснявам се и сега. Полицаите забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля, да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си.
Според неговия защитник - адвокат Стоян Янков: Няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец на Димитрина Грозева от Първомай.
Обвиняемият за убийството в Първомай е дал показания, че е бил на мястото по време на престъплението, обясни на свой ред прокурор Дилян Пинчев.
По думите на прокурора Ивелин тежко преживял раздялата с бившата си приятелка Йоана Грозева - дъщеря на убитата. В показанията си момичето заявило, че след запознанството им имало моменти, когато изпадал в различни крайни емоционални състояния. Бил споделил, че е бил обект на насилие от баща си. Падал си по твърдия секс. Бил почитател на военно-симулативна игра и обичал да стреля със снайпер с топчета по пешеходци. След раздялата им казал, че като няма вече да са приятели, ще бъдат врагове. Споделил, че набол с пергел главата на свой съученик. Веднъж ѝ казал: "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп".
Според прокурора, Ивелин много добре се е подготвил и е организирал всичко. След убийството в Първомай в началото тръгнал към Хасково, след това завил към чирпанското село Зетьово и после излязъл към магистралата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подроб...
15:33 / 22.08.2025
Адвокатът на обвинения за смъртта на Димитрина от Първомай: Ивели...
14:55 / 22.08.2025
Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
14:48 / 22.08.2025
"НОРД ВЮ" – новият модерен жилищен комплекс в Пловдив
14:38 / 22.08.2025
В съда в Пловдив доведоха задържания за убийството в Първомай
13:40 / 22.08.2025
Близки на пострадалото семейство от Пловдив: Искат да прикрият ед...
12:14 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS