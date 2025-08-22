ИЗПРАТИ НОВИНА
Съдът остави в ареста Ивелин Цветанов, сочен за убиец на полицейската съпруга от Първомай
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54Коментари (0)530
© Plovdiv24.bg
21-годишният Ивелин Цветанов остава в ареста. Окръжен съд - Пловдив постанови постоянната мярка "Задържане под стража", тъй като имало достатъчно доказателства, че той е извършителят на тежкото убийство на 44-годишната Димитрина Грозева от Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.

Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания. 

Днес в съдебната зала той заяви пред съдията:

От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не получих. Когато повдигнах темата, полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: Ще ви се случат неща, които да не описвам сега. Притеснявам се и сега. Полицаите забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля, да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си.

Според неговия защитник - адвокат Стоян Янков: Няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец на Димитрина Грозева от Първомай.

Обвиняемият за убийството в Първомай е дал показания, че е бил на мястото по време на престъплението, обясни на свой ред прокурор Дилян Пинчев.

По думите на прокурора Ивелин тежко преживял раздялата с бившата си  приятелка Йоана Грозева - дъщеря на убитата. В показанията си момичето заявило, че след запознанството им имало моменти, когато изпадал в различни крайни емоционални състояния. Бил споделил, че е бил обект на насилие от баща си. Падал си по твърдия секс. Бил почитател на военно-симулативна игра и обичал да стреля със снайпер с топчета по пешеходци. След раздялата им казал, че като няма вече да са приятели, ще бъдат врагове. Споделил, че набол с пергел главата на свой съученик. Веднъж ѝ казал: "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп". 

Според прокурора, Ивелин много добре се е подготвил и е организирал всичко. След убийството в Първомай в началото тръгнал към Хасково, след това завил към чирпанското село Зетьово и после излязъл към магистралата.



