Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.

Поредният такъв идва от улица "Родопи" в центъра на града ни. Живущи в района твърдят, че е масова практика автомобили да паркират неправилно и да затрудняват трафика в час пик въпреки забранителния знак.

Тоест сутрин около 7.30 часа и вечер след 18,30 часа, когато съответно водят и после взимат децата си от Средно училище "Свети Паисий Хилендарски“, намиращо се на номер 48 на въпросната улица. Снимките, които сега публикуваме, са направени преди пролетната ваканция на учениците.

За съжаление подобна е ситуацията и пред почти всички училища и детски градини в Пловдив. Родители масово нарушават общинските наредби за паркиране и престой, без да се съобразяват с факта, че с поведението си на пътя възпрепятстват другите шофьори, които също бързат занякъде.

Какво е положението пред училище "Св. Патриарх Евтимий“ - можете да си припомните тук.