|Сигнал: Хаос пред училище в центъра на Пловдив
Десетки автомобили спират неправилно, като от едната страна се образува редица, а от другата често има по две редици, които почти изцяло блокират движението. По средата на улицата също се спира, за да се вземат децата, което напълно затруднява преминаването на други автомобили.
"Не мога да си обясня защо е нужно родителите да спират точно пред входа на училището, при положение че има достатъчно възможности за паркиране в съседните улици. В резултат на това цялата отсечка става непроходима“, споделят живеещи в квартала.
Още по-притеснително е, че на място винаги има полицейски патрул, който не санкционират нарушителите.
Нашият читател е на мнение, че патрулките сякаш "покровителстват“ беззаконието, вместо да налагат глобите, които законът предвижда.
Дали това е вярно, остава неясно, но факт е, че ежедневно на място има патрулки, които не предприемат действия срещу неправилно спрелите автомобили.
