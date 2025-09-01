ИЗПРАТИ НОВИНА
Спират движението на автомобили в пловдивския участък на Подбалканския път
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11
© Google
На 2 септември се спира двупосочно движението на автомобили в пловдивския участък на Подбалканския път /I-6/.

Временното ограничение е заради етап от 72-рата Международна колоездачна обиколка на България, който преминава през област Пловдив.

Във вторник, 2 септемви, униформени служители от всички подразделения на областната дирекция на МВР и придадени сили от дирекция "Жандармерия“ ще осигуряват безпрепятственото придвижване на колоездачите, които преминават по трасето Казанлък - Карлово – Кърнаре – проход Троян-Кърнаре – Троян. 

Полицейските екипи ще се грижат за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и поетапно ще спират движението на моторни превозни средства и в двете посоки, като ги насочват към възможни обходни маршрути през автомагистрала "Тракия“ или през Пирдоп.  

Съгласно предвидената организация, от 13 ч. се затваря отсечката между Казанлък и Карлово, а от 14 ч. – между Кърнаре и Карлово.

Ограниченията ще са в сила до приключване на този етап от състезанието, което е предвидено за около 16.30 ч.

Поредното издание на Международната колоездачна обиколка на България се провежда от 30 август до 4 септември с участие на повече от 120 професионални колоездачи.

Маршрутът, с обща дължина 687 километра, е разделен на пролог и пет етапа, които преминават по определени участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч.


