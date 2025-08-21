ИЗПРАТИ НОВИНА
Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причината не е дъждът
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25Коментари (0)165
© Фейсбук
Спешна среща свика рано тази сутрин кметът на Пловдив Костадин Димитров заради възникнал проблем по време на строителните работи на пробива под гарата. На нея присъстваха ръководителят на проекта инж. Николай Иванов от "Трейс Груп Холд“ АД и заместник-кметът на район "Централен“ инж. Тошо Пашов.

Причината е авария на стар колектор, която налага да бъде затворено северното платно на бул. "Христо Ботев“, стана ясно по време на срещата.

"След направата на покривните плочи на пробива на гарата, отдолу остана работещ канализационен колектор. Според технологията и графика на работа, през септември той трябваше да бъде изолиран и превключен към друг новоизграден такъв на кръстовището на бул. "Христо Ботев“ и ул. "Кавала“. Заради аварията, вследствие на последните дъждове, превключването ще се случи по-рано от предвиденото“, посочи инж. Николай Иванов от фирмата-изпълнител.

Затварянето на северното платно на бул. "Христо Ботев“ ще е за периода от 21 до 25 август включително, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Движението на пътни превозни средства ще бъде пренасочено към южното платно. Спирката срещу Централна гара, която е на северното платно, ще бъде изместена на 100 метра в посока запад. От ОП "ОКТ“ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна организация на движение.



