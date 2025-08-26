ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места
Пет от зоните са предложени от Общината още през миналата година. Локациите са одобрени от министерство на вътрешните работи още тогава, но от администрацията все още не са получили камерите въпреки обещанията.
Одобрените места са новоасфалтираното източно платно на бул. "Васил Априлов“, бул. "Цар Борис III Обединител“ от Тунела в посока кръстовището на Чифте баня и шосето при езиковите гимназии на бул. "България“.
Камери ще улавят джигитите също и на северното платно на "Цариградско шосе" и до сградата на ТУ на бул. "Санкт Петербург“.
Тежките пътни инциденти в града са множество, точно по тази причина администрацията е добавила още 2 ключови места, където трябва да се поставят камери. Първото е при бул."Руски" и ул."Преслав", където тази пролет двама млади изгубиха живота си, а други двама бяха сериозно ранени.
Второто място е при подлеза под Централна поща на ул."Гладстон". Преди по-малко от месец при ПТП там бяха ранени невинни граждани, чакащи автобус.
"Топката е в държавата. Седемте места са съгласувани и одобрени. Имаме обследване и подготвяме свързаността и след това ще започнем проектиране. След като и то приключи, ще обявим обществена поръчка за камерите, защото те имат по-особени системи, към които да се включи КАТ. За министерството видът на камерите има значение", допълни още Георги Стоилов, които е консултант на местната власт.
Община Пловдив прави всичко възможно да е готова преди Министерството на вътрешните работи да даде нужните камери. Те ще бъдат мигновено поставени и ще заработят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 75
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Почина д-р Красимира Попова
12:20 / 26.08.2025
Спукан газопровод и задушлива миризма в южната част на Пловдив, н...
11:54 / 26.08.2025
Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" ...
11:51 / 26.08.2025
От 1 февруари няма да можем да си купим нищо с левове
12:59 / 26.08.2025
Обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете в Пловдив
09:37 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS