ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места
Автор: Ивет Калчишкова 14:48Коментари (0)3142
© Plovdiv24.bg
Камера за скорост ще има и в подлеза на "Гладстон"
Седем места в Пловдив ще се сдобият със специални камери, които да засичат скоростта на водачите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Пет от зоните са предложени от Общината още през миналата година. Локациите са одобрени от министерство на вътрешните работи още тогава, но от администрацията все още не са получили камерите въпреки обещанията.

Одобрените места са новоасфалтираното източно платно на бул. "Васил Априлов“, бул. "Цар Борис III Обединител“ от Тунела в посока кръстовището на Чифте баня и шосето при езиковите гимназии на бул. "България“.

Камери ще улавят джигитите също и на северното платно на "Цариградско шосе" и до сградата на ТУ на бул. "Санкт Петербург“.

Тежките пътни инциденти в града са множество, точно по тази причина администрацията е добавила още 2 ключови места, където трябва да се поставят камери. Първото е при бул."Руски" и ул."Преслав", където тази пролет двама млади изгубиха живота си, а други двама бяха сериозно ранени

Второто място е при подлеза под Централна поща на ул."Гладстон". Преди по-малко от месец при ПТП там бяха ранени невинни граждани, чакащи автобус.

"Топката е в държавата. Седемте места са съгласувани и одобрени. Имаме обследване и подготвяме свързаността и след това ще започнем проектиране. След като и то приключи, ще обявим обществена поръчка за камерите, защото те имат по-особени системи, към които да се включи КАТ. За министерството видът на камерите има значение", допълни още Георги Стоилов, които е консултант на местната власт. 

Община Пловдив прави всичко възможно да е готова преди Министерството на вътрешните работи да даде нужните камери. Те ще бъдат мигновено поставени и ще заработят.


Още по темата: общо новини по темата: 75
22.07.2025 МВР намери цаката на нарушителите в Пловдив, почна ги наред
01.07.2025 "Пътна полиция" вече използва камерите за видеонаблюдение на община
Пловдив
05.11.2024 Пловдивчанин: Е затова стават мармалади и се къдрят ламарини
04.11.2024 Пловдивчанин за камера на КАТ: Огладняха! Друг: Зрънчовците да се научат да карат!
27.07.2024 В Пловдив: Караш с превишена скорост, след минути получаваш на телефона
глобата
10.07.2024 МВР Пловдив: Имаме 5 много яки камери, ловят всякакви нарушители
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Почина д-р Красимира Попова
12:20 / 26.08.2025
Спукан газопровод и задушлива миризма в южната част на Пловдив, н...
11:54 / 26.08.2025
Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" ...
11:51 / 26.08.2025
От 1 февруари няма да можем да си купим нищо с левове
12:59 / 26.08.2025
Обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете в Пловдив
09:37 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Реформи в БДЖ
Купа на България сезон 2025/2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: