Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места

© Plovdiv24.bg Камера за скорост ще има и в подлеза на "Гладстон" Седем места в Пловдив ще се сдобият със специални камери, които да засичат скоростта на водачите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Пет от зоните са предложени от Общината още през миналата година. Локациите са одобрени от министерство на вътрешните работи още тогава, но от администрацията все още не са получили камерите въпреки обещанията.



Одобрените места са новоасфалтираното източно платно на бул. "Васил Априлов“, бул. "Цар Борис III Обединител“ от Тунела в посока кръстовището на Чифте баня и шосето при езиковите гимназии на бул. "България“.



Камери ще улавят джигитите също и на северното платно на "Цариградско шосе" и до сградата на ТУ на бул. "Санкт Петербург“.



Тежките пътни инциденти в града са множество, точно по тази причина администрацията е добавила още 2 ключови места, където трябва да се поставят камери. Първото е при бул."Руски" и ул."Преслав", където тази пролет двама млади изгубиха живота си, а други двама бяха сериозно ранени.



Второто място е при подлеза под Централна поща на ул."Гладстон". Преди по-малко от месец при ПТП там бяха ранени невинни граждани, чакащи автобус.



"Топката е в държавата. Седемте места са съгласувани и одобрени. Имаме обследване и подготвяме свързаността и след това ще започнем проектиране. След като и то приключи, ще обявим обществена поръчка за камерите, защото те имат по-особени системи, към които да се включи КАТ. За министерството видът на камерите има значение", допълни още Георги Стоилов, които е консултант на местната власт.



Община Пловдив прави всичко възможно да е готова преди Министерството на вътрешните работи да даде нужните камери. Те ще бъдат мигновено поставени и ще заработят.