Собственик на проблемен комплекс дарява 521 кв. метра за улица на север от река Марица
"Марица 2021" ЕООД се е легитимирало пред общината като собственик на терена от 521 кв.м., за което притежава документи. При проучването на имота е установено, че за него има учредени в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД сервитутни права за прокарване на електропроводи, съгласно Закона за енергетиката. На основание на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с последно изменение от 2020 г., дарения на имоти с условия или тежести се приемат от Общински съвет.
Едноличният собственик на капитала на фирмата Георги Узунов заявява, че желае да дари въпросния имот на общината. Данъчната оценка на парцела е 8887,80 € /
17383,03 лв., съгласно издадено от дирекция МДТ удостоверение.
Договорът за дарение ще бъде сключен след представяне на удостоверение за тежести, от което да е видно, че въпросният имот е освободен от тежести и възбрани, изключение на правата по чл. 64 от Закона за енергетиката, не е предмет на вписани искови молби, на договори за ипотека и/или други договори, имащи за предмет разпореждане и управление с имота.
Административният адрес на парцела е район "Северен", ул. "Парк отдих и култура“. Намира се на север от бъдещия жилищен комплекс "Рива парк", срещу чието изграждане пловдивчани протестират. Имотът, предмет на дарение, е обособен в отделно УПИ, но, според проверка на Plovdiv24.bg, е собственост на инвеститора на новия строеж инж. Тодор Узунов.
