Собственици на имот получават мижава сума, за да се реализира голям проект в Пловдив

© Отново заповед на кмета Костадин Димитров за отчуждаване на имот е в сила и е свързана с реализирането на пробива под Централна гара - Пловдив, информира Plovdiv24.bg. В сайта на администрацията е поместен текстът на документа. Според него 63,75% от терен на ул. "Македония № 4“ трябва да премине през процедурата.



Имотът на физически лица, които трябва да получат равностойно паричното обезщетение в размер на 7 668, 81лв. без ДДС.



Припомняме, че пробивът под гарата ще свързва бул. "Васил Априлов“ и бул."Македония“.



По план мъката на живущите наблизо и хората с бизнеси трябва да приключи до края на 2025 г. Дали това ще стане факт предстои да видим. Откъм бул. “Васил Априлов" ще започва подходът към подлеза, а по локални платна от двете страни на булеварда ще може да се влезе в самото кръгово.



От 89 млн. лева сметката за проекта за пробив под Централна жп гара набъбна до 130 млн. лева след индексация и подписано ново споразумение на НКЖИ с фирмата строител - консорциум "Проект Пловдив ДЗЗД, с водещ партньор "Трейс груп холд" АД.



80% от средствата са от Механизъм за свързана Европа, останалите 20 са от националния бюджет.



Комуникационно-транспортният пробив под Централна жп гара ще свърже южните квартали на града © с центъра. Трасето на пробива е съобразено и следва предвиденото в общия устройствен план на Пловдив подземно преминаване от бул. "Васил Априлов“ към бул. "Македония“ под района на гаровия комплекс. Ще бъдат изградени и удобни вертикални пешеходни връзки.



Самият тунел под гарата е с дължина 550 метра, с рампи от двете страни по 110 метра. Под земята ще има две спирки на автобусния транспорт. Подземното трасе ще има две платна с по две ленти с габарит по 13.5 метра, ще бъдат изградени и пешеходни тротоари. Съоръжението ще има интермодален характер и гражданите ще могат да използват вътрешно градския транспорт, жп гарата и близките автогари.