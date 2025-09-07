ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Собственици на имот получават мижава сума, за да се реализира голям проект в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 15:32Коментари (0)915
©
Отново заповед на кмета Костадин Димитров за отчуждаване на имот е в сила и е свързана с реализирането на пробива под Централна гара - Пловдив, информира Plovdiv24.bg. В сайта на администрацията е поместен текстът на документа. Според него  63,75% от терен на ул. "Македония № 4“ трябва да премине през процедурата.

Имотът на физически лица, които трябва да получат равностойно паричното обезщетение в размер на 7 668, 81лв. без ДДС.  

Припомняме, че пробивът под гарата ще свързва бул. "Васил Априлов“ и бул."Македония“.

По план мъката на живущите наблизо и хората с бизнеси трябва да приключи до края на 2025 г. Дали това ще стане факт предстои да видим. Откъм бул. “Васил Априлов" ще започва подходът към подлеза, а по локални платна от двете страни на булеварда ще може да се влезе в самото кръгово.

От 89 млн. лева сметката за проекта за пробив под Централна жп гара набъбна до 130 млн. лева след индексация и подписано ново споразумение на НКЖИ с фирмата строител - консорциум "Проект Пловдив ДЗЗД, с водещ партньор "Трейс груп холд" АД.

80% от средствата са от Механизъм за свързана Европа, останалите 20 са от националния бюджет. 

Комуникационно-транспортният пробив под Централна жп гара ще свърже южните квартали на града
©
с центъра. Трасето на пробива е съобразено и следва предвиденото в общия устройствен план на Пловдив подземно преминаване от бул. "Васил Априлов“ към бул. "Македония“ под района на гаровия комплекс. Ще бъдат изградени и удобни вертикални пешеходни връзки.

Самият тунел под гарата е с дължина 550 метра, с рампи от двете страни по 110 метра. Под земята ще има две спирки на автобусния транспорт. Подземното трасе ще има две платна с по две ленти с габарит по 13.5 метра, ще бъдат изградени и пешеходни тротоари. Съоръжението ще има интермодален характер и гражданите ще могат да използват вътрешно градския транспорт, жп гарата и близките автогари.


Още по темата: общо новини по темата: 402
07.09.2025 Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, части от него са в предаварийно състояние
05.09.2025 Обявиха обществена поръчка за обследване състоянието на Бетонния мост
01.09.2025 Ремонтът на ремонта на Бетонния мост приключи
01.09.2025 Ремонтират ремонта на Бетонния мост
01.09.2025 Днес затварят Бетонния мост от едната страна
31.08.2025 Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират компрометираната настилка
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Бригада доброволци помогна на жената, чието жилище беше изпепелен...
15:14 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за...
11:06 / 07.09.2025
Инвестираха 2 млн. лева в три района на Пловдив, жителите вече мо...
10:13 / 07.09.2025
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пл...
08:16 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонтират пловдивския зоопарк
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: