Собственичка на търговски обект в район "Западен" в Пловдив потърси Plovdiv24.bg, за да допълни информацията ни от новината "Пловдивският квартал "Прослав" е на нокти!".

Ето какво иска да ни каже нашата читателка:

Здравейте!

Пиша Ви като собственик на търговски обект в район "Западен", Пловдив, за да сигнализирам за сериозен проблем с електрозахранването на ул. "Христо Аджаров“ и околните улици.

Вече трети пореден ден електроподаването в тази част на квартала прекъсва многократно. Днес, 15.04, токът спря около 05:30 ч. сутринта и към момента все още няма възстановено електрозахранване.

Проблемът засяга както живущите в района, така и работещите тук бизнеси. В моя случай става дума за търговски обект, който е пряко засегнат от липсата на ток. Поради невъзможността да работим нормално и прекъсването на производствения процес, натрупаните преки загуби до момента възлизат на приблизително 2000 евро.

Подобни продължителни и повтарящи се прекъсвания създават сериозни затруднения както за бизнеса, така и за ежедневието на хората в квартала. Смятам, че проблемът заслужава обществено внимание и проверка от страна на отговорните институции и електроразпределителното дружество. Ще бъда благодарна, ако разгледате сигнала и при възможност отразите проблема.

От EVN България потвърдиха за аварията:

"От вчера е регистрирана авария на подземен 20-киловолтов кабел в района. Веднага колегите са включили захранване по друга оперативна схема, като същевременно работят по отстраняването на проблема. Затова се получават тези прекъсвания. Екипи са на място дори и в момента и се надяваме в най-кратки срокове аварията да бъде отстранена".