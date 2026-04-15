Авария е оставила без ток за няколко часа жители на пловдивския квартал "Прослав". Вчера вечерта и тази сутрин граждани са преживели неудобството да бъдат в прекъснато електрозахранване. Сигнал за това получихме в редакцията от редовен наш читател.

Пред Plovdiv24.bg той посочи, че тази сутрин токът е идвал за секунди на три пъти, но бързо е спирал, която по думите му не е добре за електроуредите. Това се случва вече няколко дни поред от понеделник, което създава доста неудобства, тъй като пловдивчани не могат да си планират дейностите.

Нашият читател посочи, че от EVN не дават подробна информация освен дежурното "Работи се по отстраняване на проблема". Не е ясно къде точно е аварията и колко се очаква тя да продължи.

Друг жител на квартала твърди, че на улица "Клокотница" има стар трафопост, от който евентуално биха могли да идват проблемите. Според човека проблемите с тока са от понеделник, като доста често ту идва, ту спира за секунди и хората не могат да разберат какво точно се случва.

При наша проверка освен авария в град Стамболийски на сайта на дружеството не е отбелязана друга авария.