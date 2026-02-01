© Сняг се сипе над кукленското село Гълъбово, разположено на около 15 км от Пловдив. По традиция това е едно от първите места в региона, които се сдобиват със снежна покривка при застудяване.



Кадрите от видеото на са публикувани от страницата на Meteo Bulgaria в социалните мрежи.



Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в неделя, 1 февруари, над България се очакват значителни снеговалежи с образуване на снежна покривка. В Южна България тя може да достигне 15–20 см, а в Северна – 10–15 см.



В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни в Родопите. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток, а по проходите са възможни снежни виелици и навявания.



Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -1° C, а на 2000 метра – около -6° C.



Жителите и туристите в планинските райони се съветват да бъдат внимателни и да следят актуалните предупреждения за времето.



