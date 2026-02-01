ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сняг покри село на 15 км от Пловдив
Кадрите от видеото на са публикувани от страницата на Meteo Bulgaria в социалните мрежи.
Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в неделя, 1 февруари, над България се очакват значителни снеговалежи с образуване на снежна покривка. В Южна България тя може да достигне 15–20 см, а в Северна – 10–15 см.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни в Родопите. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток, а по проходите са възможни снежни виелици и навявания.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -1° C, а на 2000 метра – около -6° C.
Жителите и туристите в планинските райони се съветват да бъдат внимателни и да следят актуалните предупреждения за времето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 363
|предишна страница [ 1/61 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив ожи...
10:07 / 01.02.2026
По-евтин билет в градския транспорт на Пловдив от днес
08:42 / 01.02.2026
Скандално: Три автомобила в насрещното на възлов булевард в Пловд...
19:26 / 31.01.2026
На вниманието на пловдивчани - приемаме нова общинска образовател...
17:30 / 31.01.2026
Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
15:20 / 31.01.2026
Три фирми в битка за преобразяване на жилищен блок в Пловдив
15:09 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS