Асен Костов, предава Plovdiv24.bg.
По-рано днес сдружението заедно с представители на "Коматевци за Коматево" и кметицата на село Марково Десислава Терзиева проведоха среща с директора на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов. На нея присъства и Петър Петров, шеф на Областно пътно управление, което е структура в системата на АПИ.
Асен Костов сподели:
"Отидохме не за показност, а за да търсим реално съдействие от институциите за преместване или премахване там, където е необходимо, на опасните мантинели на Околовръстното шосе на Пловдив.
Вчера отново имаше жертва. Още един човешки живот. Още едно почернено семейство.
На предишната среща настояхме становищата към АПИ да не се изготвят от хора, представящи се като "пътни експерти“, а от официалните и компетентни държавни органи – Държавна агенция "Пътна безопасност“.
Има сериозни обществени въпроси относно квалификацията и образователния ценз на Диана Русенова, която често е представяна като експерт. Обществото има право на яснота – какво образование, какъв ценз и какъв професионален опит стоят зад тези експертни становища?
Когато се решава въпрос, от който зависи човешки живот, мненията трябва да идват от доказани, компетентни и официално оторизирани специалисти, а не от лица с неясен експертен статут.
Почти три месеца чакаме официален доклад от Държавната агенция. Такъв няма. Това мълчание вече изглежда като институционално бездействие.
Над 9000 подписа са събрани в подкрепа на нашите искания! Четири сдружения застават зад каузата! Активно участва и кметът на Марково – Десислава Терзиева. Хората чакат отговори. Хората искат решения. Хората искат сигурност!
Имаме протестна готовност. И ако институциите продължат да бездействат, протестът ще бъде пред АПИ – София или пред МРРБ.
Няма да се откажем. Няма да спрем. Няма да позволим още кръстове край пътя.
Искаме:
- Експертен доклад от компетентния държавен орган
- Реални мерки за безопасност
- Прозрачност и отговорност
Борбата продължава!"
Кошмар
преди 1 ч. и 34 мин.
Мантинели са сигурност ! Явно на някой има пречи !
_Крис_
преди 3 ч. и 56 мин.
Вчерашната катастрофа няма абсолютно нищо общо с мантинелите.
_Крис_
преди 4 ч. и 10 мин.
