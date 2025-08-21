© виж галерията Позиция на БАБХ във връзка с разкритията на Plovdiv24.bg за трупове на животни, умъртвени заради шарката във фермите в Пловдивска област и струпани на открито на територията на бившия екарисаж в самия Пловдив:



Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ - Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града. На територията на бившия екарисаж в Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия.



Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули. В публичното пространство циркулират кадри от първите дни на масово разпространение на заразата, които не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.



Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. Уверяваме обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.



За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24-часов капацитет на изгаряне. Към 20.08.2025г. в експлоатация е само един мобилен инсинератор поради намаляване на обема на работа в областта.



Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, с цел предотвратяване на всякакви рискове от разпространение на заразата. На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК. Биосигурността при всички етапи от процеса се гарантира чрез следните мерки:



· Преди транспортиране биологичният материал се обработва с дезинфектант.



· При пристигане на площадката умъртвените животни се разтоварват и унищожават във възможно най-кратък срок.



· Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.



Напомняме, че заснемането и разпространяването на кадри от площадки с инсинератори представлява чувствително съдържание, предвид естеството и спецификата на извършваната дейност. Процесите на тази площадка са строго регламентирани. Бихме искали да обърнем внимание, че търсенето на сензационни кадри не допринася за информираността на обществото, а може да възпрепятства работата на екипите на място. Разчитаме на Вашата отговорност и професионализъм при отразяването на подобни теми.