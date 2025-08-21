ИЗПРАТИ НОВИНА
След разкритията на Plovdiv24.bg БАБХ призна за труповете на животни
Позиция на БАБХ във връзка с разкритията на Plovdiv24.bg за трупове на животни, умъртвени заради шарката във фермите в Пловдивска област и струпани на открито на територията на бившия екарисаж в самия Пловдив:

Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ - Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града. На територията на бившия екарисаж в Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия.

Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули. В публичното пространство циркулират кадри от първите дни на масово разпространение на заразата, които не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. Уверяваме обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.

За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24-часов капацитет на изгаряне. Към 20.08.2025г. в експлоатация е само един мобилен инсинератор поради намаляване на обема на работа в областта.  

Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, с цел предотвратяване на всякакви рискове от разпространение на заразата. На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК. Биосигурността при всички етапи от процеса се гарантира чрез следните мерки:

· Преди транспортиране биологичният материал се обработва с дезинфектант.

· При пристигане на площадката умъртвените животни се разтоварват и унищожават във възможно най-кратък срок.

· Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.

Напомняме, че заснемането и разпространяването на кадри от площадки с инсинератори представлява чувствително съдържание, предвид естеството и спецификата на извършваната дейност. Процесите на тази площадка са строго регламентирани. Бихме искали да обърнем внимание, че търсенето на сензационни кадри не допринася за информираността на обществото, а може да възпрепятства работата на екипите на място. Разчитаме на Вашата отговорност и професионализъм при отразяването на подобни теми.


Още по темата: общо новини по темата: 29
21.08.2025 Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
12.08.2025 Нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада в Пловдивско
12.08.2025 Агробизнесмен: Това е причината за високите цени – не произвеждаме
11.08.2025 Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област
10.08.2025 Акция на МВР заради заразата край Пловдив
09.08.2025 Тежко положение в Пловдивско, скоро забраните няма да бъдат премахнати
Още новини от Новини от Пловдив:
КЦМ призна за сериозни икономически проблеми
17:08 / 21.08.2025
Жителка на Пловдивска област даде 46 хиляди лева на непознат
16:50 / 21.08.2025
Опасен обходен маршрут край Пловдив
16:02 / 21.08.2025
Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
13:57 / 21.08.2025
Взрив близо до детска градина в Пловдив
13:14 / 21.08.2025
В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория
12:43 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
