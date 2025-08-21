ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След разкритията на Plovdiv24.bg БАБХ призна за труповете на животни
Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ - Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града. На територията на бившия екарисаж в Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия.
Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули. В публичното пространство циркулират кадри от първите дни на масово разпространение на заразата, които не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.
Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. Уверяваме обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.
За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24-часов капацитет на изгаряне. Към 20.08.2025г. в експлоатация е само един мобилен инсинератор поради намаляване на обема на работа в областта.
Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, с цел предотвратяване на всякакви рискове от разпространение на заразата. На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК. Биосигурността при всички етапи от процеса се гарантира чрез следните мерки:
· Преди транспортиране биологичният материал се обработва с дезинфектант.
· При пристигане на площадката умъртвените животни се разтоварват и унищожават във възможно най-кратък срок.
· Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.
Напомняме, че заснемането и разпространяването на кадри от площадки с инсинератори представлява чувствително съдържание, предвид естеството и спецификата на извършваната дейност. Процесите на тази площадка са строго регламентирани. Бихме искали да обърнем внимание, че търсенето на сензационни кадри не допринася за информираността на обществото, а може да възпрепятства работата на екипите на място. Разчитаме на Вашата отговорност и професионализъм при отразяването на подобни теми.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
КЦМ призна за сериозни икономически проблеми
17:08 / 21.08.2025
Жителка на Пловдивска област даде 46 хиляди лева на непознат
16:50 / 21.08.2025
Опасен обходен маршрут край Пловдив
16:02 / 21.08.2025
Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
13:57 / 21.08.2025
Взрив близо до детска градина в Пловдив
13:14 / 21.08.2025
В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория
12:43 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS