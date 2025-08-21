ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
Потресаващата гледка е от бившия екарисаж на "Рогошко шосе“. Приватизираният в началото на новото хилядолетие екарисаж днес е разрушен, разграден и превърнат в бунище. Втори месец тук са разположени два частни мобилни инсинератора, в които трябва да се изгарят евтаназираните животни. Едното от съоръженията обаче не работи.
От началото на епидемията от шарка по дребните преживни животни в Пловдивска област са убити 9000 овце, което е около 370 тона трупна маса. Труповете се транспортират до инсинераторите на "Рогошко шосе“, без да се спазват санитарно-хигиенни мерки. Вместо да бъдат изгорени, те са натрупани на земята под открито небе.
Мястото се намира на метри от река Марица. Не е оградено и до него имат достъп бездомни кучета, грабливи птици и хищници, които свободно разнасят заразата. Течности от мършата попиват в почвата, отиват в подпочвените води, замърсяват реката и може да предизвикат екологична катастрофа.
Очаквайте продължение.
Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
11:57 / 21.08.2025
Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причи...
10:25 / 21.08.2025
Комедията "Билет за Америка" с Башар Рахал и Иван Бърнев идва в П...
22:50 / 20.08.2025
Обновената клиника по акушерство в Пловдив посреща бъдещите майки...
22:22 / 20.08.2025
Микроязовир в сърцето на Пловдив, пробивът под Гарата е под вода
20:55 / 20.08.2025
Рокада в АП–Пловдив: Румен Попов е освободен, Тодор Деянов го зам...
20:26 / 20.08.2025
