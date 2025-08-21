© Plovdiv24.bg виж галерията Трупове на хиляди животни, умъртвени заради шарка във фермите в Пловдивска област, са струпани на открито на територията на бившия екарисаж в самия Пловдив. Вместо обаче да бъдат изгорени, те са натрупани на огромни купчини и са оставени да се разлагат по естествен път при 35-40 градуса температура. Това пише в тревожен сигнал до Plovdiv24.bg.



Потресаващата гледка е от бившия екарисаж на "Рогошко шосе“. Приватизираният в началото на новото хилядолетие екарисаж днес е разрушен, разграден и превърнат в бунище. Втори месец тук са разположени два частни мобилни инсинератора, в които трябва да се изгарят евтаназираните животни. Едното от съоръженията обаче не работи.



От началото на епидемията от шарка по дребните преживни животни в Пловдивска област са убити 9000 овце, което е около 370 тона трупна маса. Труповете се транспортират до инсинераторите на "Рогошко шосе“, без да се спазват санитарно-хигиенни мерки. Вместо да бъдат изгорени, те са натрупани на земята под открито небе.



Мястото се намира на метри от река Марица. Не е оградено и до него имат достъп бездомни кучета, грабливи птици и хищници, които свободно разнасят заразата. Течности от мършата попиват в почвата, отиват в подпочвените води, замърсяват реката и може да предизвикат екологична катастрофа.



Очаквайте продължение.