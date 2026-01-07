ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Слаб шофьор на "Ауди" изуми с неможене
Ето го и поредния такъв - този път наистина доста фрапантен:
"Изпращам ви наглостта на този шофьор! Нямат край подобни изпълнения! Прилагам снимки как се спира на две инвалидни места едновременно.
Мястото е Пловдив, улица "Васил Левски" 105, Ритейл парк "Север", часът - около 13.00 ч. днес", съобщи наш читател.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 211
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Джип остана на метър от спирка след катастрофа
11:55 / 07.01.2026
След 150 дни това пространство ще е неузнаваемо
11:39 / 07.01.2026
Пловдивски съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на б...
11:26 / 07.01.2026
Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал т...
11:01 / 07.01.2026
Проблеми с водата в Пловдив и региона
10:35 / 07.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
10:19 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS