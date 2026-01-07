Слаб шофьор на "Ауди" изуми с неможене

© Plovdiv24.bg Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.



Ето го и поредния такъв - този път наистина доста фрапантен:



"Изпращам ви наглостта на този шофьор! Нямат край подобни изпълнения! Прилагам снимки как се спира на две инвалидни места едновременно.



Мястото е Пловдив, улица "Васил Левски" 105, Ритейл парк "Север", часът - около 13.00 ч. днес", съобщи наш читател.