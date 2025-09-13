ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандалът с управленската програма на кмета отива в общинския съвет
Припомняме, че темата беше повдигната от тримата общински съветници от “Независими за Пловдив", които публично заявиха, че кметът на град Пловдив управлява без най-важния документ в неговия мандат да е преминал през Общинския съвет, като срокът за това е три месеца от встъпването в длъжност и вече близо 2 години не се внася. Това е документ, който посочва цялостната политика на управление на града, заради която гражданите на Пловдив са избрали тончо този кмет и той трябва да управлява, следвайки я.
Впоследствие се разрази полемика и от кметската администрация заявиха, че програмата е качена на сайта на общината и предоставиха линк. Последва второ писмо от страна на общинския съветник Николай Гюров от групата на “Независими за Пловдив", който заяви, че управленската програма на кмета трябва да премине през общинския съвет и там тя да бъде представена.
След разразилата се буря в чаша вода - още същият ден на 9 септември е внесено писмо до председателя на общинския съвет Атанас Узунов от тримата общински съветници, в което искат в срок от 7 дни кметът да внесе програмата си, която да бъде разисквана на сесия.
Дали решение за това ще бъде взето, предстои да видим на сесия.
