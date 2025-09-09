Общински съветник закова пирон в кметската администрация втори път днес

© Във връзка с разразилия се спор между общинските съветници от "Независими за Пловдив" и кметската администрация има, или няма управленска програма, с която кметът да ръководи града, Николай Гюров излезе с втора позиция, след като от общината му отговориха, че такъв документ има и е качен на сайта.



Ето и подробностите от "Независими за Пловдив:



В отговор на позицията на Община Пловдив заявяваме следното:



Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА:



"Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.“



Фактите са неоспорими:



1. Такава управленска програма никога не е била разглеждана и гласувана в Общински съвет – Пловдив.



2. Това не е направено нито в законовия 3-месечен срок, нито до днес – вече две години след началото на мандата.



Публикуването на документа на сайта на общината или внасянето му в деловодството не замества изискването на закона за разглеждане и приемане от съвета.



3. Многократно общински съветници са задавали въпроси къде е управленската програма на кмета – включително и представители на неговата собствена партия ГЕРБ.



Особено тревожно е, че за първи път официалният сайт на Община Пловдив беше употребен за политическа атака срещу група общински съветници. Вместо ясно разграничение между институционална информация и политически позиции, администрацията качи прессъобщение в пълен вид, което е пример за използване на общински ресурси за пропагандни цели.



"Опитите на администрацията да внушава обратното са подвеждащи. Законът е категоричен – управленската програма трябва да се внесе за приемане от Общинския съвет, а това не се е случило. Две години по-късно Пловдив все още няма приета управленска програма на кмета. Това е факт, който не може да бъде подменен с линкове в интернет“, заяви Николай Гюров, председател на групата общински съветници "Независими за Пловдив“.



Ние ще настояваме за стриктно спазване на закона, защото именно чрез разглеждането и гласуването в Общинския съвет се гарантират прозрачността и отчетността на местната власт.