Община Пловдив: Общински съветници целенасочено подвеждат гражданите
09:52
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив категорично опровергава разпространената невярна информация от тримата общински съветници от "Независими за Пловдив“, според която кметът на града не е представил управленска програма за мандат 2023-2027 г. Това отговориха на общинските съветници, които по-рано днес разпостраниха до медиите писмо, че Пловдив се ръководи без управленска програма.

В тази връзка заявяваме следното:

Управленската програма на кмета на Пловдив Костадин Димитров е внесена в деловодството на Общинския съвет и публикувана на официалния сайт на Община Пловдив в законоустановения срок.

Администрацията предостави и линк към документа на интернет страницата на общината.

На сайта на Община Пловдив и в деловодството на Общински съвет – Пловдив, е достъпен и отчет за първата година от мандата, който ясно показва постигнатите резултати и приоритетите, по които се работи.

Опитите на "Независими за Пловдив“ да внушават липса на прозрачност и визия са целенасочено подвеждане на гражданите и груба манипулация.







