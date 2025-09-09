ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Пловдив: Общински съветници целенасочено подвеждат гражданите
В тази връзка заявяваме следното:
Управленската програма на кмета на Пловдив Костадин Димитров е внесена в деловодството на Общинския съвет и публикувана на официалния сайт на Община Пловдив в законоустановения срок.
Администрацията предостави и линк към документа на интернет страницата на общината.
На сайта на Община Пловдив и в деловодството на Общински съвет – Пловдив, е достъпен и отчет за първата година от мандата, който ясно показва постигнатите резултати и приоритетите, по които се работи.
Опитите на "Независими за Пловдив“ да внушават липса на прозрачност и визия са целенасочено подвеждане на гражданите и груба манипулация.
