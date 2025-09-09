ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Общински съветници дадоха срок 7 дни на кмета Костадин Димитров
“Без управленска програма нито гражданите, нито общинските съветници имат яснота какви са целите и политиките, по които се движи кметът. Така Пловдив се управлява на парче, без визия и без ангажимент към дългосрочни резултати", заяви Николай Гюров, председател на групата.
Ето защо те предложиха да се свика извънредна сесия на Общинския съвет, за да се разгледа единствено този въпрос. Останалите групи обаче не се включиха и отказаха да подкрепят искането.
“Това поведение е знак за липса на политическа воля за прозрачност и отчетност", смятат от “Независими за Пловдив".
От групата внесоха конкретно предложение – кметът да бъде задължен да представи на съветниците управленската си програма в рамките на 7 дни.
“Пловдив не може повече да чака. Градът има нужда от ясна пътна карта, за да знаем всички – съветници, граждани, бизнес и институции – накъде се движим и как ще бъдат използвани публичните средства" допълни Николай Гюров.
“Независими за Пловдив" призовават кмета да поеме политическа отговорност и да покаже лидерство чрез конкретни приоритети и ясни ангажименти. Призовават и останалите групи в Общинския съвет да не поставят партийни или лични интереси над интереса на пловдивчани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тежка техника предизвика зверска тапа в трафика на Пловдив
08:46 / 09.09.2025
Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на с...
07:31 / 09.09.2025
Днес официално откриват новия площад в центъра на Пловдив
07:00 / 09.09.2025
Мръсна вода потече от чешми в Пловдив
18:53 / 08.09.2025
Бързият влак от Пловдив за София спря насред полето, закъснението...
16:43 / 08.09.2025
Инцидент на "Пещерско шосе"
15:20 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS