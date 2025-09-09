ИЗПРАТИ НОВИНА
Общински съветници дадоха срок 7 дни на кмета Костадин Димитров
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)625
От групата на "Независими за Пловдив“ настояват за спешни действия от страна на кмета на община Пловдив и неговия екип. Управленската програма за мандата, която според закона трябваше да бъде внесена в Общинския съвет в рамките на първите три месеца, все още липсва. Това закъснение вече е повече от година и половина – недопустим период, който поставя под съмнение приоритетите и посоката на настоящото управление.

“Без управленска програма нито гражданите, нито общинските съветници имат яснота какви са целите и политиките, по които се движи кметът. Така Пловдив се управлява на парче, без визия и без ангажимент към дългосрочни резултати", заяви Николай Гюров, председател на групата. 

Ето защо те предложиха да се свика извънредна сесия на Общинския съвет, за да се разгледа единствено този въпрос. Останалите групи обаче не се включиха и отказаха да подкрепят искането. 

“Това поведение е знак за липса на политическа воля за прозрачност и отчетност", смятат от “Независими за Пловдив".

От групата внесоха конкретно предложение – кметът да бъде задължен да представи на съветниците управленската си програма в рамките на 7 дни.

“Пловдив не може повече да чака. Градът има нужда от ясна пътна карта, за да знаем всички – съветници, граждани, бизнес и институции – накъде се движим и как ще бъдат използвани публичните средства" допълни Николай Гюров.

“Независими за Пловдив" призовават кмета да поеме политическа отговорност и да покаже лидерство чрез конкретни приоритети и ясни ангажименти. Призовават и останалите групи в Общинския съвет да не поставят партийни или лични интереси над интереса на пловдивчани.







