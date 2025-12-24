Шофьорите, които днес ще паркират из центъра, ликуват

© Plovdiv24.bg Безплатно ще бъде паркирането в "синя зона" в Пловдив осем дни по коледно-новогодишните празници в Пловдив. Без пари ще спираме в централната градска част на 24, 25 и 26 декември като бонус за Коледа. В неделя, на 28 декември престоят не се таксува.



Още четири дни гратис получаваме заради ваканцията по Нова година, дадена по случай въвеждането на еврото. "Синята зона" ще е безплатна на 31 декември, на 1, 2 и 4 януари. Шофьорите да не забравят да се таксуват на 3 януари, защото в събота зоната ще работи.