Шофьорите, които днес ще паркират из центъра, ликуват
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)291
© Plovdiv24.bg
Безплатно ще бъде паркирането в "синя зона" в Пловдив осем дни по коледно-новогодишните празници в Пловдив. Без пари ще спираме в централната градска част на 24, 25 и 26 декември като бонус за Коледа. В неделя, на 28 декември престоят не се таксува.

Още четири дни гратис получаваме заради ваканцията по Нова година, дадена по случай въвеждането на еврото. "Синята зона" ще е безплатна на 31 декември, на 1, 2 и 4 януари. Шофьорите да не забравят да се таксуват на 3 януари, защото в събота зоната ще работи.


