Рано в понеделник сутринта шофьор на кола с благоевградска регистрация получи честитка от "Общинска охрана", видя репортер наВодачът е решил да си паркира големия джип на уширението зад спирката до Малката базилика. Това обаче не е паркинг, въпреки че доста собственици на автомобили все решават, че може да паркират "за малко".На мястото обаче има знаци, които забраняват това, а нарушителите се наказват. Ето защо тази сутрин въпросният шофьор се сдоби с лепнат фиш за неправилно паркиране на предния страничен прозорец.