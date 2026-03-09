ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор на голям джип от Благоевград "изгоря" в Пловдив
© Plovdiv24.bg
Водачът е решил да си паркира големия джип на уширението зад спирката до Малката базилика. Това обаче не е паркинг, въпреки че доста собственици на автомобили все решават, че може да паркират "за малко".
На мястото обаче има знаци, които забраняват това, а нарушителите се наказват. Ето защо тази сутрин въпросният шофьор се сдоби с лепнат фиш за неправилно паркиране на предния страничен прозорец.
Още по темата
/
Шофьори газят зелени площи и тротоари в "Западен", антипаркинг колчета изкъртени ден след поставянето
24.02
Още от категорията
/
Мъж "олекна" с 40 000 евро на паркинг в "Тракия" след побой, извършителят обаче остава на топло
05.03
Катастрофата на Околовръстното: На шофьора му прилошало, навлязъл в насрещното и блъснал моториста
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 56 мин.
Джипчето е на Пенка Корвата.Бълха я ухапала-тя вади по 600 евро на вечер те я глобили с 20 лв.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.