|Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на Пловдив? Не се връзвайте – измама е!
Във Facebook се разпространява фалшива реклама, в която се твърди, че по случай "70-годишнината на Gradski Transport Plovdiv AD" се предлага лимитирана транспортна карта, осигуряваща безплатни пътувания за срок от шест месеца срещу символичната сума от 5,77 лв. Според публикацията, картата позволява неограничено пътуване с всички видове транспорт в Пловдив и околностите му.
Измамниците използват логото на Община Пловдив, както и измамни положителни отзиви от "доволни клиенти“, с цел да внушат достоверност и да привлекат повече жертви.
Според текста на фалшивата оферта, промоцията е валидна за "само 500 уникални карти“ и съдържа линк, който може да представлява заплаха за сигурността на личните данни на потребителите.
Община Пловдив категорично заявява, че не стои зад подобна инициатива и призовава гражданите да бъдат особено внимателни към подобни оферти в интернет.
Всички, които желаят актуална и достоверна информация относно обществения транспорт в Пловдив, могат да я намерят само на официалната страница на общината: https://www.plovdiv.bg/item/transport/
