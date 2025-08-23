© Plovdiv24.bg виж галерията По повод публикацията ни Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни БАБХ отговори на конкретни въпроси на Plovdiv24.bg:



- Кой, кога и на какво основание взе решение мобилни инсинератори да бъдат разположени на територията на бившия екарисаж в Пловдив?



- На площадка, находяща се на територията на бившия екарисаж в гр. Пловдив, са позиционирани, първоначално един, а в последствие още един мобилен инсинератор.



Условията, на които следва да отговаря и заради които е избран този терен за разполагане на мобилния инсинератор, са:



- отдалеченост от жилищни райони;



- терен с подходяща твърда настилка, който да издържа тежка транспортна техника и с размер минимум от един декар за възможност за маневриране;



- теренът следва да е ограден и до него да има път с подходяща твърда настилка, по който да се движи тежка транспортна техника;



- постоянен източник на променлив ток с напрежение 220 V;



- създаване на условия за стриктно спазване на противопожарните мерки за безопасност.



- Кой е собственик на мобилните инсинератори и защо точно тази фирма е наета да извършва дейността?



- Фирмата, извършваща дейността по обезвреждане на странични животински продукти с мобилни инсинератори, е избрана чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Избраната компания е предложила най-ниска цена, като стойността на услугата се заплаща съгласно офертата, определена в рамките на обществената поръчка.



- Защо мъртвите животни не се извозват до Шумен или Варна?



- Поради дългия път и горещото време, както и поради опасността от разнасяне на заразата в други части на страната, е взето решение да не се ползват услугите на екарисажите в гр. Шумен и Варна, а да се позиционират мобилни инсинератори на площадка в близост до огнищата на ШОК.



- Предприети ли са мерки за ограничаване на всякакъв достъп до имота?



- Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ - Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града.



За гарантиране на сигурността и безопасността, теренът е охраняван денонощно от полицейски патрули на ОДМВР – Пловдив, като на входа и изхода на площадката се прилага строг пропусквателен режим. Достъпът на външни лица до площадката е забранен.



- Кой и как извършва транспорта на евтаназираните животни от фермите до мобилните екарисажи?



- Транспортирането на евтаназираните животни от обектите до мобилните инсинератори се извършва със специализирани транспортни средства. Те са оборудвани и поддържани при стриктно спазване на изискванията за биосигурност. Контролът върху организацията и изпълнението на транспортирането се осъществява от Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, която гарантира спазването на ветеринарномедицинските изисквания и предотвратяването на разпространението на заболяването.



- Кой и как контролира транспорта и процеса на изгаряне?



Контролът върху транспортирането и обезвреждането на животните след евтаназия се осъществява от служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив.



Труповете се обезвреждат чрез изгаряне в мобилните инсинератори при 24 часов непрекъснат режим на работа, отново при спазване на необходимите мерки за биосигурност.



За да не се натрупва голямо количество трупове на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с работата на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24 часов капацитет на изгаряне на установките.



- Извършва ли се и на какъв период се прави дезинфекция на терена?



На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК.



Преди транспортиране, биологичният материал се обработва с дезинфектант. Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.



- Колко струва до момента изгарянето на мъртвите овце?



- Процесът по обезвреждане на евтаназираните заразени животни чрез мобилни инсинератори е в ход и се извършва по утвърден ред. Финансовите параметри се определят съгласно условията на действащ договор с избрания изпълнител, като в тях са включени всички необходими дейности по транспортиране и унищожаване на страничните животински продукти.