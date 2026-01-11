Само от месец начело на "Свети Мина" и новият шеф иска нов заем

© Plovdiv24.bg Пореден опит за реанимиране на МБАЛ “Свети Мина" ще бъде направен след решение на общинските съветници, информира Plovdiv24.bg. Предложението за сключване на договор за теглене на кредит е направено от кмета Костадин Димитров след получено писмо от управителя д-р Красимир Вальов. Сумата, която този път ще се иска, е до 255 645 евро.



След неговото избиране на този пост в началото на декември той е установил, че болницата се нуждае от финансов приход за стабилизирането ѝ, включително и за изплащане на заплатите. В противен случай лечебното заведение ще бъде възпрепятствано да упражнява своите дейности нормално като грижи към пациентите.



Проблемите се задълбочават и от увеличението на минималната работна заплата от началото на годината. Необходими са и средства за изплащане на закупени лекарства и консумативи към доставчици.



Припомняме, че с решение на Общинския съвет на МБАЛ “Свети Мина" е одобрен заем в размер на 4 млн. лева за закупуване на медицинска апаратура, строително-ремонтни работи и проектиране на акушеро-гинекологичното отделение и хирургичното отделение, както и ремонт и проектиране на фоайе на болницата на ул. "Весела". Договорът в Българска банка за развитие е сключен на 19 декември 2025г., като има възможност за взимане на втори такъв, за който е необходимо решение на общинските съветници.