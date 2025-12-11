ЗАРЕЖДАНЕ...
|Избраха нови управители на три лечебни заведения в Пловдив
Временно изпълняващият длъжността управител на МБАЛ "Св. Мина" д-р Красимир Вальов печели конкурса с комплексна оценка отличен 5,70.
С отличен 5,58 е оценено представянето на д-р Енчо Енев, който участва в процедурата за "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Пловдив" ЕООД (спортния диспансер).
Д-р Ралица Спасова печели конкурса за "ДКЦ Изток" ЕООД с комплексна оценка отличен 5,78.
Новите управители трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет. Те ще имат 4-годишни мандати.
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 27 мин.
0
преди 1 ч. и 32 мин.
0
Осветлението на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и околовръстното до ж.п.линията на КЦМ, работи през деня от няколко седмици
преди 4 ч. и 10 мин.
+1
