Избраха нови управители на три лечебни заведения в Пловдив

Д-р Красимир Вальов Избрани са новите управители на три лечебни заведения в Пловдив - МБАЛ "Св. Мина", Спортния диспансер и ДКЦ "Изток". Това става ясно от публикуваните резултати от конкурсите в сайта на община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Временно изпълняващият длъжността управител на МБАЛ "Св. Мина" д-р Красимир Вальов печели конкурса с комплексна оценка отличен 5,70.



С отличен 5,58 е оценено представянето на д-р Енчо Енев, който участва в процедурата за "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Пловдив" ЕООД (спортния диспансер).



Д-р Ралица Спасова печели конкурса за "ДКЦ Изток" ЕООД с комплексна оценка отличен 5,78.



Новите управители трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет. Те ще имат 4-годишни мандати.