МБАЛ "Свети Мина" с нов временен шеф
Автор: Диана Бикова 15:15
© Plovdiv24.bg
С 32 гласа "за", нито един "против" и 10 "въздържал се" пловдивските общински съветници прекратиха договора с подалия оставка управител на МБАЛ "Св. Мина" д-р Калин Калинов и избраха нов временно изпълняващ длъжността, до провеждане на конкурс за титуляр на поста, предава Plovdiv24.bg.

В рамките на две години за трети път сменяме управителя. В това лечебно заведение има резерв, който е два пъти по-голям от оборота, който по неясни причини изтича - отбеляза в изказването си Спас Шуманов

Новият временен управител е д-р Красимир Вальов. Роден е през 1963 г. в Хасково. Завършил е медицина в Пловдив през 1989 г. Има придобита специалност "Ортопедия и травматология" във ВМА София от 1996 г. През 2010 г. защитава магистратура по "Здравен мениджмънт". 12 години е управлявал ДКЦ "Пловдив" и година и половина КОЦ - Пловдив. Има двама големи синове, единият от които го наследява в професията. 

Общинските съветници приеха предварително изпълнение на решението си, за да може още следващата седмица д-р Вальов да започне работа.



Още по темата: общо новини по темата: 83
29.10.2025 Калин Калинов: Оставам в Пловдив
29.10.2025 МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
18.09.2025 Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
24.04.2025 Темата за общинската болница "Св. Мина" отново предизвика разправия
20.04.2025 Удрят спешна финансова инжекция на ДКЦ - VI, вливат го в МБАЛ "Свети Мина"
11.04.2025 Агония без край за МЦ-VI и МБАЛ "Св. Мина"
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






