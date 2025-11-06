ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МБАЛ "Свети Мина" с нов временен шеф
В рамките на две години за трети път сменяме управителя. В това лечебно заведение има резерв, който е два пъти по-голям от оборота, който по неясни причини изтича - отбеляза в изказването си Спас Шуманов.
Новият временен управител е д-р Красимир Вальов. Роден е през 1963 г. в Хасково. Завършил е медицина в Пловдив през 1989 г. Има придобита специалност "Ортопедия и травматология" във ВМА София от 1996 г. През 2010 г. защитава магистратура по "Здравен мениджмънт". 12 години е управлявал ДКЦ "Пловдив" и година и половина КОЦ - Пловдив. Има двама големи синове, единият от които го наследява в професията.
Общинските съветници приеха предварително изпълнение на решението си, за да може още следващата седмица д-р Вальов да започне работа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Установиха кой хвърли бутилката по вратаря на Ботев Пловдив
14:53 / 06.11.2025
Одобриха проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на "Филипово"
14:58 / 06.11.2025
Зелена светлина за бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I"
14:20 / 06.11.2025
Съветник от Пловдив: Трябва да се срамуваме от това, което направ...
13:19 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS