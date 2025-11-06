© Plovdiv24.bg С 32 гласа "за", нито един "против" и 10 "въздържал се" пловдивските общински съветници прекратиха договора с подалия оставка управител на МБАЛ "Св. Мина" д-р Калин Калинов и избраха нов временно изпълняващ длъжността, до провеждане на конкурс за титуляр на поста, предава Plovdiv24.bg.



В рамките на две години за трети път сменяме управителя. В това лечебно заведение има резерв, който е два пъти по-голям от оборота, който по неясни причини изтича - отбеляза в изказването си Спас Шуманов.



Новият временен управител е д-р Красимир Вальов. Роден е през 1963 г. в Хасково. Завършил е медицина в Пловдив през 1989 г. Има придобита специалност "Ортопедия и травматология" във ВМА София от 1996 г. През 2010 г. защитава магистратура по "Здравен мениджмънт". 12 години е управлявал ДКЦ "Пловдив" и година и половина КОЦ - Пловдив. Има двама големи синове, единият от които го наследява в професията.



Общинските съветници приеха предварително изпълнение на решението си, за да може още следващата седмица д-р Вальов да започне работа.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.