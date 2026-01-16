© С 30 гласа "за", нито един "против" и 11 "въздържал се" пловдивските общински съветници осигуриха заплатите на работещите в АГО "Весела" към МБАЛ "Свети Мина". С решението се даде съгласие на управителя на лечебното заведение да сключи договор за кредитна линия с "Българска банка за развитие" ЕАД с общ размер до 255 645.94 евро, предава Plovdiv24.bg.



Илия Гатев поиска финансов одит на безлихвения заем, взет през 2025 г. Веселин Маневски заяви, че "Св. Мина" е проблем, който съществува отдавна, а управителят д-р Красимир Вальов е на поста едва от един месец. Настоя да чуе мнението на директора на общинската дирекция "Здравеопазване" Лилия Недева защо болницата е в такова положение. Поиска да бъде закрита дирекцията, а заради неупражнен контрол - ресорният заместник кмет да подаде оставката си.



Безпокойство заяви и Борислав Матеев, който изтъкна, че, ако се вземе решение за закриване на АГО "Весела" като структура и като имот, ще има последствия за съдбата на "Св. Мина" като цяло. "Здравният сектор е скъп, високотехнологичен, но печеливш бизнес. "Весела" има социална функция, но всички носим отговорност, че не може да стане печелившо здравно заведение" - отбеляза той. Против закриването на АГО-то се изказа и д-р Веселка Христамян, която смята, че отделението може да бъде печелившо.



Финансовото състояние на МБАЛ "Св. Мина" изнерви Слави Георгиев, който си позволи да повиши тон в изказване, насочено към Веселка Христамян: "Д-р Христамян, не сте ли един от вносителите да се изтегли заем за боя за боядисване на фоайето? 4,5 милиона. Аз не съм гласувал за заем. Не ви ли е срам?! Винаги съм гласувал за заплати".



Управителят д-р Красимир Вальов обясни, че е постъпил на 18 ноември, а от 15 ноември системата за връзка с НЗОК е спряла да работи. Заради записите на ръка заработката е паднала от 600 000 на 400 000 лева. През декември заработката е била 510 000, а фонд работна заплата 598 000 лева. Междувременно са напуснали трима специалисти акушер-гинеколози, след тях и завеждащият отделението. В резултат са пропаднали пътеки за 14 000 лв, през ноември – заработка 18 000, през декември от заработени 20 000 лева, но отпадат 7000 лв. Така се стига до положението, че няма свободни средства да се платят заплатиге за декември.



Лилия Недева заяви: ""Св. Мина" е най-проблемното лечебно заведение не от днес, а от няколко мандата. Това е трети управител. Заемът от 4 милиона беше по искане на предходното управление. Болницата има нужда от освежаване и от нова апаратура. В момента стои въпросът как да вдигнем едно отделение на крака да работи. Д-р Вальов е посочил срок до края на март - тогава ще преценим дали ще се прави ремонт. Намерен е нов завеждащ отделението, нов акушер гинеколог, набираме още специалисти.".



