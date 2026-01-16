ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Заради заплати управител на пловдивска болница взе банков заем
Илия Гатев поиска финансов одит на безлихвения заем, взет през 2025 г. Веселин Маневски заяви, че "Св. Мина" е проблем, който съществува отдавна, а управителят д-р Красимир Вальов е на поста едва от един месец. Настоя да чуе мнението на директора на общинската дирекция "Здравеопазване" Лилия Недева защо болницата е в такова положение. Поиска да бъде закрита дирекцията, а заради неупражнен контрол - ресорният заместник кмет да подаде оставката си.
Безпокойство заяви и Борислав Матеев, който изтъкна, че, ако се вземе решение за закриване на АГО "Весела" като структура и като имот, ще има последствия за съдбата на "Св. Мина" като цяло. "Здравният сектор е скъп, високотехнологичен, но печеливш бизнес. "Весела" има социална функция, но всички носим отговорност, че не може да стане печелившо здравно заведение" - отбеляза той. Против закриването на АГО-то се изказа и д-р Веселка Христамян, която смята, че отделението може да бъде печелившо.
Финансовото състояние на МБАЛ "Св. Мина" изнерви Слави Георгиев, който си позволи да повиши тон в изказване, насочено към Веселка Христамян: "Д-р Христамян, не сте ли един от вносителите да се изтегли заем за боя за боядисване на фоайето? 4,5 милиона. Аз не съм гласувал за заем. Не ви ли е срам?! Винаги съм гласувал за заплати".
Управителят д-р Красимир Вальов обясни, че е постъпил на 18 ноември, а от 15 ноември системата за връзка с НЗОК е спряла да работи. Заради записите на ръка заработката е паднала от 600 000 на 400 000 лева. През декември заработката е била 510 000, а фонд работна заплата 598 000 лева. Междувременно са напуснали трима специалисти акушер-гинеколози, след тях и завеждащият отделението. В резултат са пропаднали пътеки за 14 000 лв, през ноември – заработка 18 000, през декември от заработени 20 000 лева, но отпадат 7000 лв. Така се стига до положението, че няма свободни средства да се платят заплатиге за декември.
Лилия Недева заяви: ""Св. Мина" е най-проблемното лечебно заведение не от днес, а от няколко мандата. Това е трети управител. Заемът от 4 милиона беше по искане на предходното управление. Болницата има нужда от освежаване и от нова апаратура. В момента стои въпросът как да вдигнем едно отделение на крака да работи. Д-р Вальов е посочил срок до края на март - тогава ще преценим дали ще се прави ремонт. Намерен е нов завеждащ отделението, нов акушер гинеколог, набираме още специалисти.".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
09:00 / 16.01.2026
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
Пламен Панов, зам.-кмет: Пловдив проправи пътя, по който други бъ...
07:09 / 16.01.2026
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Кадър от Пловдив е номинирани за европейски прокурор от България
16:04 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS