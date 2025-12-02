Д-р Красимир Вальов единствен кандидат за МБАЛ "Св. Мина"

© Plovdiv24.bg Временният управител на МБАЛ "Свети Мина" д-р Красимир Вальов е единственият участник в конкурса управител на лечебното заведение. Той трябва да представи концепция за управление, предава Plovdiv24.bg.



Преди месец д-р Вальов бе одобрен от общинските съветници за временно изпълняващ длъжността управител на болницата, след като предишният шеф д-р Калин Калинов напусна по собствено желание. Д-р Красимир Спасов Вальов има над 30 години професионален стаж, завършил е и магистратура по здравен мениджмънт. Бил е управител на ДКЦ "Пловдив" и Комплексния онкологичен център.



Очакват се резултатите и за конкурсите за "ДКЦ - Изток" и Спортния диспансер. За "ДКЦ - Изток" единственият кандидат е настоящият временно управляващ д-р Ралица Спасова, а за диспансера - д-р Деан Бацелов и д-р Енчо Енев.