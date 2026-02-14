Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии

© Само един е участникът в обществената поръчка за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства на вредни вещества на територията на Община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



Припомняме, че въпросната поръчка беше спряна три дни преди обявяването на участниците в процедурата, тъй като се установиха нарушения.



Ес Ди Нет Комюникейшънс ООД е подала оферта на стойност 143 820,39 евро за изпълнение на инженеринга.



Ако бъде избрана, тя трябва да изготви технически проект за монтаж на стълбове за поставяне на камери за осъществяване на автоматизиран контрол. Системата за видеонаблюдение следва да осигури постоянно наблюдение на зони от възлови кръстовища, входно изходни точки с цел контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества.



Новопроектираните места за монтаж на камери за наблюдение на кръстовищата и улиците, трябва да се монтират на съществуващи и/или нови стълбове, свързани към мрежата на EVN. Стълбовете следва да са заземени.



Припомняме, че общинският съвет на Пловдив гласува през септември 2025 г. два ринга за зони с ниски емисии. Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца.



Административното наказание ще се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя. Право за навлизане и движение в тези зони с ниски емисии, независимо от екологичната група на МПС, ще имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.



По отношение на другите две обществени поръчки във връзка със зоните се очаква КЗК да се произнесе по жалби за обществената поръчка за близо 2 280 000 евро за доставка, внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества. “Марица инфра" ЕООД е единният жалбоподател, а другият е “Инфосистемс интернешънъл" ЕАД.



Втората обществена поръчка за 102 000 евро бе за реализиране на комуникационна кампания за популяризиране на ползите от въвеждане на зоните с ниски емисии и информиране на пловдивчани, а и гостите на града. Фирмите, които са заявили участие в рамките на срока са: "Трафик Бул" ООД, "Апра" ООД. "Хермес медиа адвертайзинг анд консултингс" ЕООД, "Издателска къща АБ" ЕООД, Солар 8 ЕООД,