ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии
Автор: Данислава Вълкова 19:54Коментари (0)210
©
Само един е участникът в обществената поръчка за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства на вредни вещества на територията на Община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че въпросната поръчка беше спряна три дни преди обявяването на участниците в процедурата, тъй като се установиха нарушения.

Ес Ди Нет Комюникейшънс ООД е подала оферта на стойност 143 820,39 евро за изпълнение на инженеринга.

Ако бъде избрана, тя трябва да изготви технически проект за монтаж на стълбове за поставяне на камери за осъществяване на автоматизиран контрол. Системата за видеонаблюдение следва да осигури постоянно наблюдение на зони от възлови кръстовища, входно изходни точки с цел контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества.

Новопроектираните места за монтаж на камери за наблюдение на кръстовищата и улиците, трябва да се монтират на съществуващи и/или нови стълбове, свързани към мрежата на EVN. Стълбовете следва да са заземени.

Припомняме, че общинският съвет на Пловдив гласува през септември 2025 г. два ринга за зони с ниски емисии. Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.

Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво. 

Зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.

Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца. 

Административното наказание ще се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя. Право за навлизане и движение в тези зони с ниски емисии, независимо от екологичната група на МПС, ще имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

По отношение на другите две обществени поръчки във връзка със зоните се очаква КЗК да се произнесе по жалби за обществената поръчка за близо 2 280 000 евро за доставка, внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества. “Марица инфра" ЕООД е единният жалбоподател, а другият е “Инфосистемс интернешънъл" ЕАД.

Втората обществена поръчка за 102 000 евро бе за реализиране на комуникационна кампания за популяризиране на ползите от въвеждане на зоните с ниски емисии и информиране на пловдивчани, а и гостите на града. Фирмите, които са заявили участие в рамките на срока са: "Трафик Бул" ООД, "Апра" ООД. "Хермес медиа адвертайзинг анд консултингс" ЕООД, "Издателска къща АБ" ЕООД,  Солар 8 ЕООД,


Още по темата: общо новини по темата: 494
05.02.2026 Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пловдив
31.01.2026 Въвеждането на "бял билет" ще е безплатно за пътниците в градския транспорт, но не и за пловдивчани
31.01.2026 Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в зоните за ниски емисии
26.01.2026 Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
19.01.2026 Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост за съвременния град
15.01.2026 Обезпокоителен брой превишения на нормите за чистота на въздуха в Пловдив
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:03 / 14.02.2026
ЧСИ продава половин жилищна сграда в Пловдив
15:22 / 14.02.2026
Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болниц...
11:52 / 14.02.2026
Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почт...
08:58 / 14.02.2026
Фрапиращо: От Пловдив дойде лоша новина за цените по пазарите
08:25 / 14.02.2026
7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
08:08 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: