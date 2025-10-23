ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет от Милано
На събитието ще присъстват още кметовете на общините, които членуват във Фонда за развитие на летището, ръководството на аеропорта и други официални лица.
Редовната линия Пловдив – Милано бе обявена официално обявена в началото на юни тази година на пресконференция в Община Пловдив, в която участваха кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, директорът "Комуникации" за Централна и Източна Европа на "Райънеър“ Алисия Войчик-Голебьовска.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 511
|предишна страница [ 1/86 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
22:19 / 22.10.2025
Млад клиент на "Кауфланд" се изложи сериозно в един от магазините...
21:10 / 22.10.2025
Шофьорка след случка в Пловдив: Хора, мислете!
20:22 / 22.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Грандиозна инвестиция планира да направи край Пловдив чужда химич...
19:15 / 22.10.2025
Без жал: Изхвърлиха кученца на боклука
16:32 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS