С общоградско честване, възстановка и празнични концерти отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:19
С празнично слово, полагане на венци и цветя, изпълнение на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев и атрактивна възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет "Родолюбие“, на 22 септември в Пловдив ще бъде чествана 117-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Церемонията ще се състои на пл. "22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар), където се намира Колоната на Независима България. Началото е в 11.30 часа. Организатор е община Пловдив, събитието е част от Културния календар на града.

Слово ще произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел "Специални сбирки" в Народна библиотека “Иван Вазов" в Пловдив, водещ ще Златко Павлов.

Програмата в празничния ден започва още в 10.00 часа с молебен в храм "Света Неделя“ и в 10.30 часа с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение "Петко Каравелов“ Пловдив. 

На 22 септември от 10:00 ч., по случай Деня на независимостта на България, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се насладят на празничен концерт с патриотични песни, под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм), от където се открива вдъхновяваща гледка към целия град.

В събитието ще вземат участие: Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и Арт Войс Център с ръководител Руми Иванова.

Празничната програма ще бъде обогатена и от изпълнения на талантливи деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“, с преподавател е Димитър Наков, които ще свирят на пиано и  на ксилофон с ръководител Маргарита Генова-Демирджян. За повдигане на българския дух в програмата са включени и рецитации на вдъхновяващи стихотворения от деца.

"Присъединете се към нас в празничната сутрин, за да запеем заедно песни за България на едно от най-емблематичните места в Пловдив. Всички жители и гости на Пловдив са поканени да споделят този празник на независимия български дух“, призовава диригентът Илиян Тиганев. 

На 22 септември, от 14.00 часа в двора на къщата - музей на "Христо Г. Данов" в Стария град ще се състои Тържествената церемония по връчването на Националната награда "Христо Г. Данов“. Водещ на церемонията ще е Достена Лаверн – социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. За музикалния фон ще се погрижи дуо MixMe - Едит Унджиян и Георги Заяков. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. 

На 22 септември, от 18.30 ч. в Балабановата къща ще чуем “Инок Ардън", мелодрама от Рихард Щраус за четец и пиано в изпълнение на Валентин Ганев – актьор и Виктория Василенко – пиано. Събитието е част от есенното издание на XVI международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща". Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концерта. Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация "Музикартисимо".


