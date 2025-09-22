ИЗПРАТИ НОВИНА
Безплатно паркиране по всички улици в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:49
©
Паркирането в "синя зона“ днес ще е безплатно, тъй като 22 септември е обявен за официален празник – Ден на Независимостта на България.

От ОП "Паркиране и репатриране“ напомнят, че работното време на "синя зона“ в Пловдив е от 8:30 ч. до 18:30 ч. в дните от понеделник до събота включително. На официалните празници и свързаните с тях почивни дни престоят в зоната не се заплаща.

От общинското предприятие призовават и шофьорите, и пешеходците да спазват правилата за безопасност на движението.


