|Безплатно паркиране по всички улици в Пловдив
От ОП "Паркиране и репатриране“ напомнят, че работното време на "синя зона“ в Пловдив е от 8:30 ч. до 18:30 ч. в дните от понеделник до събота включително. На официалните празници и свързаните с тях почивни дни престоят в зоната не се заплаща.
От общинското предприятие призовават и шофьорите, и пешеходците да спазват правилата за безопасност на движението.
