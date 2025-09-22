ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Програмата в Пловдив за днешния празник
Церемонията ще се състои на пл. "22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар), където се намира Колоната на Независима България. Началото е в 11.30 часа. Организатор е община Пловдив, събитието е част от Културния календар на града.
Слово ще произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел "Специални сбирки" в Народна библиотека “Иван Вазов" в Пловдив, водещ ще Златко Павлов.
Програмата в празничния ден започва още в 10.00 часа с молебен в храм "Света Неделя“ и в 10.30 часа с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение "Петко Каравелов“ Пловдив.
От 10:00 ч., по случай Деня на независимостта на България, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се насладят на празничен концерт с патриотични песни, под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм), от където се открива вдъхновяваща гледка към целия град.
В събитието ще вземат участие: Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и Арт Войс Център с ръководител Руми Иванова.
Празничната програма ще бъде обогатена и от изпълнения на талантливи деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“, с преподавател е Димитър Наков, които ще свирят на пиано и на ксилофон с ръководител Маргарита Генова-Демирджян. За повдигане на българския дух в програмата са включени и рецитации на вдъхновяващи стихотворения от деца.
"Присъединете се към нас в празничната сутрин, за да запеем заедно песни за България на едно от най-емблематичните места в Пловдив. Всички жители и гости на Пловдив са поканени да споделят този празник на независимия български дух“, призовава диригентът Илиян Тиганев.
От 14.00 часа в двора на къщата - музей на "Христо Г. Данов" в Стария град ще се състои Тържествената церемония по връчването на Националната награда "Христо Г. Данов“. Водещ на церемонията ще е Достена Лаверн – социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. За музикалния фон ще се погрижи дуо MixMe - Едит Унджиян и Георги Заяков. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г.
От 18.30 ч. в Балабановата къща ще чуем “Инок Ардън", мелодрама от Рихард Щраус за четец и пиано в изпълнение на Валентин Ганев – актьор и Виктория Василенко – пиано. Събитието е част от есенното издание на XVI международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща". Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концерта. Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация "Музикартисимо".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 68
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Готово е кръстовището на бул."Пещерско шосе" с ул."Царевец"
19:34 / 21.09.2025
Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или ...
18:01 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помо...
17:08 / 21.09.2025
Подлезът на "Гладстон" потъна в мрак
15:58 / 21.09.2025
Учен от Пловдив: Не можем да си позволим да кажем, че даден орган...
16:52 / 21.09.2025
Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минав...
14:25 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:37 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS