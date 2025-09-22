ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Програмата в Пловдив за днешния празник
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)193
©
С празнично слово, полагане на венци и цветя, изпълнение на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев и атрактивна възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет "Родолюбие“, днес в Пловдив ще бъде чествана 117-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Церемонията ще се състои на пл. "22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар), където се намира Колоната на Независима България. Началото е в 11.30 часа. Организатор е община Пловдив, събитието е част от Културния календар на града.

Слово ще произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел "Специални сбирки" в Народна библиотека “Иван Вазов" в Пловдив, водещ ще Златко Павлов.

Програмата в празничния ден започва още в 10.00 часа с молебен в храм "Света Неделя“ и в 10.30 часа с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение "Петко Каравелов“ Пловдив. 

От 10:00 ч., по случай Деня на независимостта на България, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се насладят на празничен концерт с патриотични песни, под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм), от където се открива вдъхновяваща гледка към целия град.

В събитието ще вземат участие: Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и Арт Войс Център с ръководител Руми Иванова.

Празничната програма ще бъде обогатена и от изпълнения на талантливи деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“, с преподавател е Димитър Наков, които ще свирят на пиано и  на ксилофон с ръководител Маргарита Генова-Демирджян. За повдигане на българския дух в програмата са включени и рецитации на вдъхновяващи стихотворения от деца.

"Присъединете се към нас в празничната сутрин, за да запеем заедно песни за България на едно от най-емблематичните места в Пловдив. Всички жители и гости на Пловдив са поканени да споделят този празник на независимия български дух“, призовава диригентът Илиян Тиганев. 

От 14.00 часа в двора на къщата - музей на "Христо Г. Данов" в Стария град ще се състои Тържествената церемония по връчването на Националната награда "Христо Г. Данов“. Водещ на церемонията ще е Достена Лаверн – социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. За музикалния фон ще се погрижи дуо MixMe - Едит Унджиян и Георги Заяков. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. 

От 18.30 ч. в Балабановата къща ще чуем “Инок Ардън", мелодрама от Рихард Щраус за четец и пиано в изпълнение на Валентин Ганев – актьор и Виктория Василенко – пиано. Събитието е част от есенното издание на XVI международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща". Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концерта. Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация "Музикартисимо".


Още по темата: общо новини по темата: 68
22.09.2025 117 години независима България
15.09.2025 С общоградско честване, възстановка и празнични концерти отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България
22.09.2024 С множество събития в Пловдив бе почетена 116-та годишнина от обявяването на Независимостта на България
22.09.2024 В Пловдив направиха възстановка на събитията от 1908 г.
22.09.2024 Пловдив отбелязва 116 години от обявяването на Независимостта на
България
22.09.2024 Отбелязваме 116 години от обявяването на Независимостта на България
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Готово е кръстовището на бул."Пещерско шосе" с ул."Царевец"
19:34 / 21.09.2025
Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или ...
18:01 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помо...
17:08 / 21.09.2025
Подлезът на "Гладстон" потъна в мрак
15:58 / 21.09.2025
Учен от Пловдив: Не можем да си позволим да кажем, че даден орган...
16:52 / 21.09.2025
Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минав...
14:25 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:37 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Световна черна хроника
Серия от трусове в Турция
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: