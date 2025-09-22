© Plovdiv24.bg виж галерията С празнично слово, полагане на венци и цветя, изпълнение на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев и атрактивна възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет "Родолюбие“, в Пловдив бе чествана 117-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Церемонията се състоя на пл. "22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар), където се намира Колоната на Независима България. В нея взеха участие кметът Костадин Димитров, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, областният управител Христина Янчева, заместник-кметът Александър Държиков, кметовете на районите "Тракия", "Източен" и "Западен" - съответно Георги Гатев, Емил Русинов и Тони Стойчева, както и граждани.



Слово произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел "Специални сбирки" в Народна библиотека “Иван Вазов" в Пловдив, водещ бе Златко Павлов.



Програмата в празничния ден започна още в 10.00 часа с молебен в храм "Света Неделя“ и в 10.30 часа с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение "Петко Каравелов“ Пловдив.



От 10:00 ч., по случай Деня на независимостта на България, пловдивчани и гости на града имаха възможност да се насладят на празничен концерт с патриотични песни, под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм), откъдето се открива вдъхновяваща гледка към целия град.



