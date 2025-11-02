ЗАРЕЖДАНЕ...
|С интензивни темпове върви реконструкцията на кино "Космос"
Вече са демонтирани настилки, мазилки, ламперии, седалки, облицовки, въздухопроводи, електрически и ВиК инсталации, фасадните дограми, покривната конструкция, гипсови панели от стените и тавана в залата и помощна постройка със стара цистерна за гориво, заедно с обслужващите я тръби.
Изградена е външната канализационна система от северната страна на сградата и са поставени канализационните тръби в сутерена. Налят е бетонът на фундаментите за стълбището, външния асансьор и част от стените.
Възстановени са конструктивни елементи и са монтирани метални конструкции за димоотводни вентилатори. В начален етап е изграждането на товарен асансьор по източната фасада за качване на декори и материали от склада до сцената, както и полагането на хидроизолация на покрива. В момента се извършват зидарски работи на втория етаж, поставя се нова електроинсталация и се работи по климатизацията на вътрешните помещения.
"Радвам се да видя напредъка по един от най-емблематичните проекти за нашия град — възраждането на кино "Космос“. Това място има особено значение за пловдивчани — не само като архитектурен символ, но и като културна памет. С реконструкцията му ние не просто възстановяваме една сграда, а съживяваме оригиналния й и автентичен дух и създаваме модерно мултифункционално пространство за кино, театър, концерти и културни събития“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.
Той е уверен, че с новия си облик кино "Космос“ – част от спомените на поколения пловдивчани, ще се върне като едно от символичните места в Пловдив. Кметът благодари на проектантите, строителите и всички партньори, които влагат усилия, за да се случи това.
