Рокада по върховете на ДАНС Пловдив

© Plovdiv24.bg Факт е голяма рокада. Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени. Това потвърдиха от пресцентъра на институцията за "Фокус".



Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информацията, с която разполагаме - той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд.



Същото се е случило във вчерашния ден и с шефа на ДАНС-Пловдив.



От пресцентъра на ДАНС уточниха, че до избирането на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.