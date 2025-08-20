ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информацията, с която разполагаме - той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд.
Същото се е случило във вчерашния ден и с шефа на ДАНС-Пловдив.
От пресцентъра на ДАНС уточниха, че до избирането на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.
