Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
Автор: Вилислава Ветренска 13:17
© Plovdiv24.bg
Факт е голяма рокада. Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени. Това потвърдиха от пресцентъра на институцията за "Фокус".

Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информацията, с която разполагаме - той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд. 

Същото се е случило във вчерашния ден и с шефа на ДАНС-Пловдив. 

От пресцентъра на ДАНС уточниха, че до избирането на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.


