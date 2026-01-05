ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
"Цената на тази супа е такава от октомври 2025, когато е въведена като сезонно предложение и е не е променяна, което видимо много ясно от менюто ни на място и дигиталното ни меню - достъпно на място в ресторанта и сайта ни.
Когато твърдите, че е струвала 4,99 лева, молим да предоставите каквото и да е доказателство за това. Клиентът е предоставил касова бележка от 03.01, но със сигурност не може да предостави такава от 30.10, защото артикулът е с цена 8.10 лева от октомври 2025, с каквато цена се продава първоначално.
Прилагам снимка на три произволни бележки (извадени от клена на фискалното устройство) от месец декември 2025, в които е видно, че цената на супата е била 8.10 лв".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Близо 12300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците...
12:08 / 05.01.2026
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
10:21 / 05.01.2026
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS