Позиция на ресторант "Тон Бонбон" във връзка с материала в Plovdiv24.bg "Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!":



"Цената на тази супа е такава от октомври 2025, когато е въведена като сезонно предложение и е не е променяна, което видимо много ясно от менюто ни на място и дигиталното ни меню - достъпно на място в ресторанта и сайта ни.



Когато твърдите, че е струвала 4,99 лева, молим да предоставите каквото и да е доказателство за това. Клиентът е предоставил касова бележка от 03.01, но със сигурност не може да предостави такава от 30.10, защото артикулът е с цена 8.10 лева от октомври 2025, с каквато цена се продава първоначално.



Прилагам снимка на три произволни бележки (извадени от клена на фискалното устройство) от месец декември 2025, в които е видно, че цената на супата е била 8.10 лв".