© Фейсбук виж галерията Касова бележка от Пловдив предизвика изключително оживена дискусия. Клиент на ресторант в града под тепетата твърди, че същият артикул преди Нова година е струвал 4.99 лева, а вчера за него е заплатил 4.10 евро! Става дума за крем супа от тиква - 8.20 евро за два броя.



"На 30 декември супата беше 4,99 лв., а днес вече е 4,10 евро… две супи за 16,04 лева и това се случва и в други от заведенията в града", не крие разочарованието си човекът.



"Като видяхте, че е така, защо не си тръгнахте от ресторанта? Ако всички клиенти си тръгнат, кой ще има яде супата?" пита потребител на фейсбук, попаднал на публикацията.



"Обадете се в КЗП и в НАП да им направят проверка. Трябва да дадат обяснение за такова увеличение! Иначе ги чака глоба!", съветва трети.



