|Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
"На 30 декември супата беше 4,99 лв., а днес вече е 4,10 евро… две супи за 16,04 лева и това се случва и в други от заведенията в града", не крие разочарованието си човекът.
"Като видяхте, че е така, защо не си тръгнахте от ресторанта? Ако всички клиенти си тръгнат, кой ще има яде супата?" пита потребител на фейсбук, попаднал на публикацията.
"Обадете се в КЗП и в НАП да им направят проверка. Трябва да дадат обяснение за такова увеличение! Иначе ги чака глоба!", съветва трети.
