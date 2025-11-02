ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рестартираха проекта за изграждане на новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" в Пловдив
“Проектът е един от най-значимите в образователната инфраструктура на Пловдив през последните десетилетия и ще осигури модерна, функционална и устойчива среда за стотици ученици в район "Западен“, съобщи Владимир Темелков, заместник-кмет на Община Пловдив по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование.
Новото училище ще включва 25 съвременни класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, многофункционална зона с аудитория за 90 ученици, библиотека и административни помещения. Ще бъдат обособени лекарски и дентален кабинет, както и спортен сектор с голяма закрита зала, футболно игрище и комбинирани площадки за баскетбол и волейбол.
Проектът предвижда още зона за хранене и отдих, изцяло достъпна среда с асансьор, озеленен двор с кътове за почивка, беседки и пейки, както и 20 паркоместа и зони за велосипеди.
"Това ще бъде първото ново училище, построено от десетилетия в район "Западен“. За мен е чест да ръководя този проект от страна на общината, защото той не е просто строителен обект, а инвестиция в бъдещето на децата на Пловдив. Ние не просто строим сграда – изграждаме пространство, което ще вдъхновява, свързва и развива младите умове“, заяви още заместник-кметът Темелков.
Той подчерта, че забавянето, причинено от административните процедури, няма да спре процеса:
"Жалбите на недоброжелатели забавиха проекта с месеци, но ще направим всичко възможно да наваксаме това време. Вярвам, че усилията си струват, защото образованието е най-силната инвестиция, която можем да направим.“
Срокът за изпълнение на проекта е 700 дни след избор на изпълнител.
С реализирането му Пловдив ще получи ново, модерно и зелено образователно средище, което обединява учене, спорт и творчество.
