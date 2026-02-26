© Plovdiv24.bg ПФК "Локомотив Пловдив 1926" АД ще плаща наем от 3081,47 евро без ДДС месечно за ползване на спортния комплекс в парк "Лаута". Това решиха с пълно единодушие пловдивските общински съветници, предава Plovdiv24.bg.



За следващата сесия ще бъде внесено аналогично предложение и за стадион "Христо Ботев", обяви заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.



Решенията се приемат съобразно изисквания на БФС, за да се разреши на отборите да участват на собствените си стадиони, уточни председателят на ОбС Атанас Узунов.



Допълнителното споразумение между община Пловдив и ПФК "Локомотив Пловдив 1926" е по заявление от изпълнителния директор на клуба Тома Цилев. То ще послужи пред лицензионната комисия към БФС за придобиване на спортен лиценз за състезателната 2026/2027 г.



Споразумението от 23.08.2023 г. включва само трибуна "Бесика“, от новоизградените и вече несъществуващата "Централна трибуна“. Към момента са въведени в експлоатация още две трибуни, а именно: трибуна "Спортклуб“ и "Южна трибуна“. Именно новоизградените съоръжения са включени в допълнителното споразумение.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.