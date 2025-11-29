ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонтът в Пловдив, който започна през март 2022 година, приключва
Премахната е старата канализационна шахта в центъра на кръстовището на ул. "Брезовско шосе“ и бул. "Северен“. Отпада временната организация на движението (ВОД) за поетапно пропускане на превозните средства, включително автобусите от градския транспорт, но се влиза в постоянната ВОД, валидна за основното трасе.
"За асфалтирането на участъка ще са необходими 4-5 дни. На 15 декември издавам обекта и ще остане само маркировката" - сподели Райчев.
Припомняме, че Интегрираният воден проект на Пловдив е правен в мандата на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.), одобрен е за финансиране по европейска програма през 2018 г. малко преди изтичането на втория мандат на кмета Иван Тотев (2011-2019 г.), стартиран е в мандата на кмета Здравко Димитров (2019-2023 г.) и ще бъде завършен от кмета Костадин Димитров, който застъпи на поста в края на 2023 г.
Проектът е разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", се проточи във времето заради попадащата в трасето му археология.
Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.
