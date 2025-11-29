ИЗПРАТИ НОВИНА
Ремонтът в Пловдив, който започна през март 2022 година, приключва
Автор: Диана Бикова 13:42 / 29.11.2025
Ремонтът на "Брезовско шосе" е на финалната права. Всички тръби вече са монтирани и изкопът е заринат. В понеделник започва асфалтирането на трасето - съобщи специално за Plovdiv24.bg инж. Пламен Райчев, главен инженер в пловдивската фирма ПИМК, която изпълнява Интегрирания воден проект на Пловдив в частта за реконструкцията на ул. "Брезовско шосе" и бул. "Дунав".

Премахната е старата канализационна шахта в центъра на кръстовището на ул. "Брезовско шосе“ и бул. "Северен“. Отпада временната организация на движението (ВОД) за поетапно пропускане на превозните средства, включително автобусите от градския транспорт, но се влиза в постоянната ВОД, валидна за основното трасе. 

"За асфалтирането на участъка ще са необходими 4-5 дни. На 15 декември издавам обекта и ще остане само маркировката" -  сподели Райчев. 

Припомняме, че Интегрираният воден проект на Пловдив е правен в мандата на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.), одобрен е за финансиране по европейска програма през 2018 г. малко преди изтичането на втория мандат на кмета Иван Тотев (2011-2019 г.), стартиран е в мандата на кмета Здравко Димитров (2019-2023 г.) и ще бъде завършен от кмета Костадин Димитров, който застъпи на поста в края на 2023 г. 

Проектът е разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", се проточи във времето заради попадащата в трасето му археология. 

Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.


Браво, това се казва екипна кметска работа, единият започнал 2007-ма, четвъртият приключил почти 2026-та ;)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

