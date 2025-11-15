ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
Пътните превозни средства, включително и автобусите от масовия градски транспорт, ще се пропускат поетапно заради премахването на стара канализационна шахта в средата на кръстовището и преасфалтиране на участъка.
Ограничаването на движението се налага заради извършване на финални дейности по проекта "Реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа по бул. "Дунав“ – "Брезовско шосе“, част от Интегрирания проект за водите на град Пловдив, етап 1.
