Ограничават движението на кръстовище в Пловдив

© В периода от днес до 30 ноември се въвежда временна организация на движението на кръстовището на ул. "Брезовско шосе“ и бул. "Северен“, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



Пътните превозни средства, включително и автобусите от масовия градски транспорт, ще се пропускат поетапно заради премахването на стара канализационна шахта в средата на кръстовището и преасфалтиране на участъка.



Ограничаването на движението се налага заради извършване на финални дейности по проекта "Реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа по бул. "Дунав“ – "Брезовско шосе“, част от Интегрирания проект за водите на град Пловдив, етап 1.