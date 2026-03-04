Реконструкцията започна през септември 2025 г. и трябваше да завърши до края на годината, припомня Plovdiv24.bg.
"Има сериозни промени в проекта, които са в резултат на премахнатите дървета, с които са се съобразявали при първоначалното проектиране. Има нова част озеленяване и хидромелиорация (поливна система). В момента се уточняват тези две части" - коментира за медията ни заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.
"Очакваме решение за обхвата на тротоарите и промяната на пътното легло, възлагането на поливната система, която трябва да стане преди асфалта и възлагането на нови дървета. Как да работим без актуален проект?" - обясни управителят на фирмата изпълнител Бончо Бонев.
Припомняме, че реконструкцията се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. С пари от бюджета на кметството на "Западен" се проектира поливната система и закупуването на предвидените нови 120 дървета.
От септември до сега строителите работят за своя сметка, без да им е платена и една стотинка. Фирмата е подала искане за авансово плащане, което все още не е верифицирано от МРРБ.
