Разследващи жестокото убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кого точно е искал да намушка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:37
© bTV
Извършителят на убийството в Първомай, при което загина 44-годишната Димитрина Грозева, е бил заснет с видео камери как влиза и излиза от къщата, заяви наблюдаващият прокурор Дилян Минчев, предава репортер на Plovdiv24.bg. За бързото разкриване на престъплението абсолютно всички служби са имали координирани действия. Събраните веществени доказателства по делото са дрехи, оръжия и предмети. Бил е облечен със специално облекло и маска на лицето.

Припомняме, че в ранните часове на 18 август той е влязъл в дома на Димитрина, която се събужда от кучешкия лай. При отварянето на вратата, той я напада и нанася удар с нож във врата. Жената умира от кръвозагуба, а тялото ѝ е открито от сина ѝ, който веднага подава сигнал в полицията. Извършителят е на 21 години и е родом от Варна.

"Има иззети няколко оръжия, които наподобяват средството, с което е извършено убийството, тепърва ще се установява кое от тях е и има ли то връзка с убийството и раната“ обясни прокурор Минчев.

На въпрос дали се е признал за виновен наблюдавалият прокурор заяви, че извършителят се е признал за виновен от части. Мотивът бил личен. Предстои да му бъде направен и психопрофил и комплексни съдебно-психиатрични и психологически експертизи.

Няма данни за подаване сигнали срещу него от приятелката му, както и дали е била заплашвана. Извършителят на жестокото убийство не е криминално проявен.

Все още не е дал обяснение кой точно е искал да намушка във фаталната вечер.

Задържането му същия ден е станало от полицаи в София, като няма данни за оказване на съпротива. Бил е в стаята си в общежитието в Студентски град.

След като е напуснал местопроизшествието, отишъл е до колата си, която е паркирал в покрайнините на Първомай и е отпътувал за столицата преди да бъде заловен.

С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив ще внесе искане в Окръжен съд Пловдив за взимане на най-тежката мярка за неотклонение постоянно задържане под стража.



