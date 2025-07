Разочарование и недоволство заради отказа им да дойдат в Пловдив

© Landmvrks няма да бъдат част от Hills of Rock през 2025. Бандата очаквахме в първия фестивален ден, 25 юли. Това ще наложи промяна в програмата, но поради краткото време за реакция, няма да можем да предложим алтернативна група, съобщиха организаторите на фестивала.



"След интензивна първа половина на 2025 г., изпълнена с турнета и фестивали, осъзнахме, че се нуждаем от кратка лятна почивка", гласи част от кратко изявление на групата. Отказът на музикантите предизвик масово недоволство сред хората, които ще присъстват на музикалното събитие на годината у нас.



Hills Of Rock 2025 ще се проведе на 25, 26 и 27 юли, когато Пловдив отново ще се превърне в епицентъра на рок и метъл сцената.



Билетите отдавна са в продажба и стартират на цени от 140 лева за еднодневен билет и от 220 лв. за тридневен достъп до фестивала. На разположение вече са и пропуски за тридневен къмпинг от 99 лв.



Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins, Mastodon, Fear Factory, Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi - безспорно главната сцена на Hills of Rock 2025 ще събере едни от най-големите имена от съвременната рок и метъл сцена между 25 и 27 юли. Но не по-малко вълнуващо ще бъде и на останалите локации, където публиката ще има възможност да открие неочаквани музикални съкровища.